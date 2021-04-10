ВИДЕО: "СМС Раха" успешно начал защиту чемпионского титула

В нынешнем сезоне соперники дважды встречались в регулярном чемпионате. Оба поединка уверенно выиграл "СМС Раха" (8:0 и 6:1), но в финале от былого превосходства не осталось и следа. Лишь за минуту до конца матча Эвин Стюф окончательно сломил сопротивление тартуского клуба.