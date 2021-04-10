10.04.2021, 19:40
ВИДЕО: "СМС Раха" успешно начал защиту чемпионского титула(2)
Foto: Smsraha
В первом матче финальной серии чемпионата Эстонии по футзалу действующий чемпион "СМС Раха" победил на своей площадке тартуский "Равенс" - 3:1 (2:0).
В нынешнем сезоне соперники дважды встречались в регулярном чемпионате. Оба поединка уверенно выиграл "СМС Раха" (8:0 и 6:1), но в финале от былого превосходства не осталось и следа. Лишь за минуту до конца матча Эвин Стюф окончательно сломил сопротивление тартуского клуба.
Финальная серия чемпионата Эстонии проводится до трех побед. Следующий поединок состоится 16 апреля на площадке "Равенса".
Тартусцы в нынешнем сезоне прыгнули выше головы и впервые пробились в финал чемпионата Эстонии. Хватит ли у них сил и мастерства, чтобы зацепить "СМС Раха" хотя бы в одном матче финальной серии?