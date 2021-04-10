Производители заявляют, что вакцина Pfizer эффективна на 100% и её хорошо переносят подростки. Начались испытания вакцины на младенцах

В Pfizer/BioNTech планируют как можно скорее предоставить эти данные в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения разрешения на расширенное экстренное использование своей двухдозовой вакцины.

В Этапе III проведённого в США исследования приняло участие 2260 участников в возрасте от 12 до 15 лет. Вакцина вызвала сильный иммунный ответ через месяц после введения второй дозы, и количество антител у испытуемых превысило то, что было зарегистрировано у пациентов в возрасте от 16 до 25 лет в ходе предыдущих исследований, сообщает Pfizer. В настоящее время в США вакцина разрешена к использованию для людей от 16 лет и старше только в экстренных случаях.

Исследователи зарегистрировали 18 случаев заражения COVID-19 среди 1129 участников, получивших плацебо, и ни одного случая среди 1131 добровольцев, получивших вакцину. Данные, однако, ещё не прошли экспертную оценку.

В компании Pfizer/BioNTech добавили, что побочные эффекты, наблюдаемые у подростков, аналогичны тем, которые наблюдаются у молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет. Общими побочными эффектами являются боль в месте инъекции, усталость и жар. После введения второй дозы участники в целях безопасности будут находиться под наблюдением в течение двух лет.

Эти сравнения с пожилым населением важны, потому что исследователи опираются на знания, полученные в ходе испытаний на взрослых.

Учёные, чтобы быть уверенными, что что вакцина обеспечивает защиту, могут определить количество антител у взрослых, а затем найти подходящий уровень антител и у детей. Вот почему для испытаний вакцины от COVID-19 на детях и подростках обычно требовалось меньше добровольцев, чем для испытаний для взрослых.