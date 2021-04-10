Неделя в Беларуси: чиновники против Лукашенко, суд над Бабарико и издевательства в тюрьмах

Среди подписавшихся 1273 человека указали, что являются сейчас действующими сотрудниками (76%), а 401 — бывшими (24%). Большинство из них остановили службу после августа 2020 года. Наиболее часто встречающиеся организации-работодатели среди подписавших письмо — исполкомы, Министерство по налогам и сборам, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственный таможенный комитет, Национальный банк, Министерство финансов, Государственный комитет судебных экспертиз, Министерство внутренних дел, Следственный комитет, Министерство иностранных дел.

Более полутора тысячи белорусских чиновников подписали письмо за отставку Лукашенко, освобождение политзаключенных и прекращение насилия. Открытое письмо сотрудников органов госуправления Беларуси, текст которого был разработан инициативой "Честные люди" вместе со специалистами из Народного антикризисного руководства , на 25 марта подписали 1674 чиновника.

7 апреля под Минском задержали 30-летнюю Юлию Михайлову, ее брата, сестру и маму. По информации милиции, 6 апреля они были участниками ”флешмоба, организованного на проспекте Победителей, с использованием незарегистрированной символики, а также иной атрибутики” — в тот день по Минску гуляли девушки с бело-красно-белыми зонтиками. В РУВД на Юлию составили протокол об административном правонарушении, она получила 25 суток ареста. На брата и маму — протокол за неповиновение (присудили 6 и 5 суток). Сестру, у которой есть двое несовершеннолетних детей, отпустили.

В Беларуси продолжаются аресты за проявление гражданской позиции. Сочетание белого и красного цветов (символизирующих протестный флаг) под запретом . За это могут отправить в места лишения свободы всю семью, кого-то даже на 25 суток.

- "В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются". - "Нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность". - "Мир стремительно меняется, нам необходимо адекватно адаптироваться и грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами по всем направлениям". - "Дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует рублем за белорусский товар, а правительство этому не препятствует". - "На первом плане должны быть защита и продвижение своих интересов в экономической сфере".

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил , что Беларусь закроет посольства ”как минимум в нескольких странах мира”. Такое заявление он сделал после совещания у Александра Лукашенко по ”оптимизации” сети белорусских загранучреждений. Посольства, по словам министра, будут закрыты там, где ”на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи”.

Тихановская предложила МИДам Северных стран организовать встречи с участием белорусских и международных экспертов в рамках предварительных консультаций по подготовке к переговорам с международной медиацией. Поскольку Норвегия и Эстония являются непостоянными членами Совбеза, она предложила организовать слушания в Совбезе ООН по поводу эскалации насилия и мирного решения кризиса в Беларуси.

Она обсудила с послами возможность усиления точечных санкций против представителей режима, виновных в репрессиях, принятие 4-го пакета санкций ЕС, а также поддержку белорусских журналистов, правозащитников, студенческого и рабочего движения, малого бизнеса, попавшего под репрессии.

Во время встречи Тихановская подчеркнула, что важно усиливать давление на режим Лукашенко, чтобы остановить насилие и принудить к переговорам, учитывая эскалацию репрессий.

Суд на Бабарико: возвращаются 1930-е годы

Бывший претендент в кандидаты в президенты Беларуси Виктор Бабарико впервые дал показания по своему делу. Он заявил, что категорически отрицает предъявленные обвинения. Виктор Бабарико был задержан 18 июня 2020 года. Он обвиняется в ”отмывании” средств, полученных преступным путем (ст. 235 ч. 2 УК, до семи лет лишения свободы), и получении взятки в особо крупном размере (ст. 430 ч. 3 УК, до 15 лет лишения свободы).

7 апреля в начале своего выступления в суде Бабарико заявил, что категорически против предъявленных обвинений. В целом он назвал уголовное преследование себя, а также своего сына и друзей, коллег и партнеров ”совершенно необоснованным” и ”политически мотивированным”.

”Они не преследуют цель установления вины, доказательства вины, а преследуют с самого начала только одну цель — мое неучастие в политическом процессе, а именно в выборах президента Республики Беларусь. Я говорил об этом с самого начала”, — сказал Бабарико. По его мнению, все уголовное преследование было направлено на устранение и дискредитацию его как реального конкурента тогдашнего президента.

”До моего вхождения на политическое поле Республики Беларусь, до 18 июня, претензий ко мне не предъявлялось. Никаких уголовных дел против содержащихся в этой камере лиц не возбуждено. Это уголовное преследование основано исключительно на добровольных показаниях людей в СИЗО КГБ. Я понимаю, что СИЗО КГБ способствует просветлению памяти и формированию правильных оценок, но все-таки никогда не думал, что времена 1930-х годов можно увидеть здесь”, — сказал Бабарико.

40 студентов проходит по уголовным делам

Белорусские правозащитники сообщают о 40 учащихся учебных заведений, которые проходят по уголовным делам из-за протестов в Беларуси. Некоторые уже получили реальные сроки, кто-то до сих пор под следствием и ждет суда.