В Пярну во время перевозки морского аквариума пострадали шесть человек, один попал в больницу

Акварист, который напрямую занимался установкой аквариума, сейчас находится в больнице, а у других пяти сотрудников, которые находились в здании, проявились признаки отравления.

У этих шести человек подозревается отравление палитоксином, который выделяют морские кораллы. Согласно оценке, во время установки аквариума кораллы соприкоснулись с воздухом, в результате чего они выделили ядовитое вещество палитоксин. Подобные случаи происходили в мире всего пару раз.