09.04.2021, 19:31
В Пярну во время перевозки морского аквариума пострадали шесть человек, один попал в больницу(5)
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Во время перевозки морского аквариума природного центра "Пернова" в Пярну пострадали шесть работников — у них появились признаки отравления. Согласно первоначальной оценке, это редкое отравление кораллом.
Акварист, который напрямую занимался установкой аквариума, сейчас находится в больнице, а у других пяти сотрудников, которые находились в здании, проявились признаки отравления.
У этих шести человек подозревается отравление палитоксином, который выделяют морские кораллы. Согласно оценке, во время установки аквариума кораллы соприкоснулись с воздухом, в результате чего они выделили ядовитое вещество палитоксин. Подобные случаи происходили в мире всего пару раз.
Спасательный департамент собирает пробы воздуха, чтобы подтвердить догадку. Затем здание будет тщательно проветрено.