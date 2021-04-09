КАРТА | Строительные работы в Юлемисте повлияют на движение автобусов номер 7, 15, 45, 49 и 65

На автобусных маршрутах номер 7 и 15 в направлении Сыямяэ не будет остановки ”Валукоя” и обе линии будут временно останавливаться на остановках ”Лыытса” и ”Двигатель”.

В направлении улицы Сыямяэ автобусы номер 7 и 15 будут во время ремонта следовать по ул. Суур-Сыямяэ, Кеэвисе, Валукоя, Лыытса и возвращаться на Суур-Сыямяэ, минуя часть маршрута, пролегающего по ул. Валукоя и Ээси.

В обратном направлении: на маршруте автобуса линии номер 7 в направлении Сели и автобуса номер 15 в направлении Виру Кескус не будет остановок ”Валукоя” и ”Ярвевана”. Временные остановки автобусов: ”Каубаяма”, ”Лыытса”, ”Юлемисте яам”, ”Двигатель”.

Маршрут автобусов номер 7 в направлении Сели и номер 15 в направлении Виру Кескус будет пролегать по ул. Суур-Сыямяэ, Лыытса, Валукоя, Кеэвисе, Леннуяама теэ, Тартускому шоссе, минуя часть маршрута на ул. Ээси и Валукоя и отрезок улицы Суур-Сыямяэ от ул. Лыытса до Тартуского шоссе.

Маршрут автобуса номер 45 в направлении Юлемисте не изменится. Маршрут в направлении Вяйке-Ыйсмяэ: ул. Ээси, Валукоя, Кеск-Сыямяэ, Суур-Сыямяэ.

Во время ремонта автобус линии 45 не будет останавливаться на ”Лыытса”. Временные остановки: ”Валукоя”, ”Двигатель”, ”Каубаяама”.

На маршрутах линий 49 и 65 в направлении Леннуяама не будет остановок ”Валукоя”, ”Юлемисте яам” и ”Линдакиви”. Временные остановки: ”Каубаяама”, ”Лыытса”, ”Двигатель”.

Маршрут в направлении Леннуяама теэ: ул. Суур-Сыямяэ, Лыытса, Валукоя, Кеэвисе, Леннуяама теэ.

В обратном направлении: на маршрутах автобуса линии номер 49 в направлении Виймси Кескус и автобуса номер 65 в направлении Сели не будет остановки ”Валукоя”. Автобусы остановятся на ”Лыытса” и ”Двигатель”.

Маршрут автобусов номер 49 и 65: ул. Суур-Сыямяэ, Кеэвисе, Валукоя, Лыытса, Суур-Сыямяэ.