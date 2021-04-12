БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ ОБ УПАКОВКЕ | Людей обманывали годами. Пропали тысячи тонн мусора, миллионы евро исчезли

Оказавшись в Selver, вы можете услышать жизнеутверждающую рекламу крупнейшей в стране организации, занимающейся повторным обращением упаковки, – Eesti Pakendiringlus: приносите вашу тару, мы сделаем из нее что-то новое.

Это ложь.

Система сбора, сортировки, возвращения в оборот и повторного использования упаковки и тары в Эстонии крутится вокруг серых схем, лживых обещаний и всевозможных подтасовок данных. *

Жульничают сразу на нескольких уровнях. В дураках оказывается государство, поскольку сведения о сборе, сортировке и переработке (в том числе за счет производства новых вещей) подтасовываются с целью уклонения от уплаты акциза на упаковку.

В свою очередь, Эстония обманывает Европейскую комиссию: стараясь избежать европейских штрафов, она подписывается под взятыми с потолка данными и отправляет их вверх по инстанции.

В конце концов, обмануты и обычные люди, поскольку их призывают собирать и сортировать тару: «Мы сделаем что-то новое». На самом деле, собранную упаковку прячут, сжигают и захоранивают, а документы подделывают, чтобы формально все было в порядке.