Новости Эстонии
09.04.2021, 18:20

ВИДЕО | В Кейла сильный ветер повалил строительные леса у многоэтажки

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Tellingute kokkuvarisemine Keilas.
Tellingute kokkuvarisemine Keilas.
Sotsiaalmeedia kasutaja deiks123.
В соцсетях распространяется видео того, как в Кейла ветер повалил стоящие у многоэтажного дома строительные леса.