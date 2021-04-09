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Новости Эстонии
09.04.2021, 18:20
ВИДЕО | В Кейла сильный ветер повалил строительные леса у многоэтажки
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Tellingute kokkuvarisemine Keilas.
Sotsiaalmeedia kasutaja deiks123.
В соцсетях распространяется видео того, как в
Кейла
ветер повалил стоящие у многоэтажного дома строительные леса.
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