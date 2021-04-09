ФОТО и ВИДЕО | Штормовой ветер бушует по всей Эстонии: в Кейла повалил строительные леса, в Курессааре снес крышу спа

В соцсетях распространяется видео того, как в Кейла ветер повалил стоящие у многоэтажного дома строительные леса.

На Сааремаа в Курессааре ветер частично сорвал крышу со спа центра Rüütli spa.

Читатель Delfi прислал видео из центра Таллинна, где у работника улетел рекламный плакат.