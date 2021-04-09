Новости Эстонии
09.04.2021, 18:20

ФОТО и ВИДЕО | Штормовой ветер бушует по всей Эстонии: в Кейла повалил строительные леса, в Курессааре снес крышу спа

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Tuul on kuni 25 m/s hoogudega, veetase tõuseb. Tuul murrab puid ja veekeskus Rüütli katuselt lendas katusetükke
Tuul on kuni 25 m/s hoogudega, veetase tõuseb. Tuul murrab puid ja veekeskus Rüütli katuselt lendas katusetükke
Foto: Irina Mägi
Государственная метеослужба вынесла штормовое предупреждение: для материка — первого уровня, для островов — второго. Ветер уже вовсю бушует по всей Эстонии.

В соцсетях распространяется видео того, как в Кейла ветер повалил стоящие у многоэтажного дома строительные леса.

На Сааремаа в Курессааре ветер частично сорвал крышу со спа центра Rüütli spa.


Читатель Delfi прислал видео из центра Таллинна, где у работника улетел рекламный плакат.

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