09.04.2021, 18:20
ФОТО и ВИДЕО | Штормовой ветер бушует по всей Эстонии: в Кейла повалил строительные леса, в Курессааре снес крышу спа(19)
Foto: Irina Mägi
Государственная метеослужба вынесла штормовое предупреждение: для материка — первого уровня, для островов — второго. Ветер уже вовсю бушует по всей Эстонии.
В соцсетях распространяется видео того, как в Кейла ветер повалил стоящие у многоэтажного дома строительные леса.
На Сааремаа в Курессааре ветер частично сорвал крышу со спа центра Rüütli spa.
Читатель Delfi прислал видео из центра Таллинна, где у работника улетел рекламный плакат.