Девушка дня. Регина Оя, голубоглазое эстонское чудо

Регина Оя прославилась на весь биатлонный мир в январе 2020 года, когда за несколько недель до прихода коронавируса завоевала свою первую медаль на Кубке мира. В словенской Поклюке она в паре с Рене Захна она завоевала серебро в смешанной эстафете. Таким образом Оя стала первой эстонкой, поднявшейся на подиум Кубка мира.

К слову, папа Регины - Кристьян - тоже был биатлонистом, выигрывал чемпионат Эстонии в советское время, а после восстановления независимости страны участвовал в Зимней Олимпиаде в Альбервиле, хотя и оказался далек от призовых мест. Так что дочка своим серебром Кубка мира уже перекрыла все папины достижения.

В отличие от героинь наших предыдущих публикаций, Регина не балует подписчиков инстаграма фотографиями в бикини. Ей куда больше нравится позировать в коротком платье на фоне эстонских пейзажей.

Впрочем, фото Регины в купальнике мы всё-таки нашли. Хотя для этого понадобилось пролистать несколько страниц инстаграма. Но судя по всему, в свободное от тренировок время, эстонская красавица-биатлонистка не прочь заглянуть в спа (правда, сейчас они закрыты).



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