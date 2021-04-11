Девушка дня. Кайла Симмонс, волейболистка, завершившая карьеру из-за горячих фото в Instagram

Кайла выросла в спортивной семье — ее отец играл в бейсбол за Университет Флориды, а дедушка и вовсе был питчером в "Питтсбург Пайрэтс". Но поскольку женский бейсбол (а точнее его аналог — софтбол) не так популярен, Кайла сосредоточилась на волейболе — благо рост (176 см) позволял. Кстати, на видео вы сможете оценить спортивную форму Кайлы. Впрочем, это заметно даже по ее фото в инстаграме.

Кайла была капитаном университетской команды во Флориде, выступала за юниорскую сборную США, затем перешла в волейбольную команду Университета Маршалла — второго по величине американского университета и одного из старейших государственных университетов в Западной Вирджинии, с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки). Однако вскоре завершила карьеру.

В прошлом году в интервью изданию New York Post Кайла призналась, что причиной этого стал ее инстаграм, на страницах которого она слишком часто появлялась в бикини.

”Я не особо стремилась быть бикини-моделью, — призналась она. - Когда я был чуть моложе, мне нравилось ходить на пляж и фотографироваться”.

”Спорт в колледже дал мне несколько ценных уроков, - добавила Кайла. - Администрация сказала мне, что фотографии, которые я публикую, неуместны из-за того, что я демонстрирую свое тело. Меня даже попросили удалить мой Instagram. Это было ужасно, потому что я чувствовала, что меня лишают права заниматься любимым видом спорта. С тех пор я узнала, что нельзя позволять другим людям влиять на то, как вы относитесь к себе".

Симмонс призналась, что опыт, который произошел в университете, заставил ее стыдиться себя и своего тела.