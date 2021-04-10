Греческие политики пререкаются из-за российской вакцины ”Спутник V”

Ципрас, лидер главной оппозиционной партии СИРИЗА (Европейские левые), призвал консерватора Мицотакиса (Европейская народная партия) последовать примеру других стран-членов Евросоюза и заказать российскую вакцину ”Спутник V”.

Медленное развёртывание программы вакцинации по всей Европе из-за задержки поставок британско-шведской вакцины AstraZeneca вызвало политические беспорядки во многих столицах ЕС.

Несмотря на строгий локдаун, действующий в Греции уже в течение нескольких месяцев, в стране наблюдается резкое увеличение случаев заболевания COVID-19. Только в понедельник (5 апреля) в стране было зарегистрировано 1866 новых случаев заболевания и 73 смерти, при этом 759 человек в настоящее время подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, а система общественного здравоохранения находится на грани своих возможностей.

Премьер-министр Греции отрицательно отреагировал на предложение Ципраса, выступив против любых переговоров о покупке вакцин без разрешения Евросоюза. Он также добавил, что доз недостаточно и для самой России.