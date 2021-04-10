За рубежом
10.04.2021, 18:21

Греческие политики пререкаются из-за российской вакцины ”Спутник V”

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Алексис Ципрас
Алексис Ципрас
Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и лидер оппозиции Алексис Ципрас спорят по поводу того, должна ли страна заказывать российскую вакцину ”Спутник V”, которая не входит в программу вакцинации Европейского союза, сообщает Euractiv.

Ципрас, лидер главной оппозиционной партии СИРИЗА (Европейские левые), призвал консерватора Мицотакиса (Европейская народная партия) последовать примеру других стран-членов Евросоюза и заказать российскую вакцину ”Спутник V”.

Медленное развёртывание программы вакцинации по всей Европе из-за задержки поставок британско-шведской вакцины AstraZeneca вызвало политические беспорядки во многих столицах ЕС.

Несмотря на строгий локдаун, действующий в Греции уже в течение нескольких месяцев, в стране наблюдается резкое увеличение случаев заболевания COVID-19. Только в понедельник (5 апреля) в стране было зарегистрировано 1866 новых случаев заболевания и 73 смерти, при этом 759 человек в настоящее время подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, а система общественного здравоохранения находится на грани своих возможностей.

Премьер-министр Греции отрицательно отреагировал на предложение Ципраса, выступив против любых переговоров о покупке вакцин без разрешения Евросоюза. Он также добавил, что доз недостаточно и для самой России.

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