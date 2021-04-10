То, что Навальный находится в тюрьме, это вредно для страны, с какой стороны ни смотри

Множество замечательных людей записывают в эти дни ролики в поддержку Алексей Навальный. Как минимум необходимо, чтобы он получил минимальную медицинскую помощь и его здоровье не находилось под угрозой. Но это не отменяет существа дела — то, что лидер оппозиции находится в тюрьме, это позорно и неправильно. Это вредно для страны, с какой стороны на это ни смотри.

То, что стране лучше, когда в ней есть политическая оппозиция — те люди, которые стараются мирными методами отобрать власть у текущего руководства — было понятно уже в конце 18-го века. Если оппозиционеры находятся в тюрьме или за границей — это означает, что в стране есть множество людей, которые не представлены во власти. Это — плодородная почва для революций, переворотов, потрясений, без которых лучше всего было бы обойтись. Политические потрясения — это вред и несчастье для страны. Сажать оппозицию — это просто закладывать бомбы под стабильность и порядок.

Но не надо думать, что подрываемая стабильность — это единственное негативное последствие того, что лидеры оппозиции находятся в тюрьме или в изгнании. Те миллионы недовольных, которых они представляли бы — если бы не сидели в тюрьме, а участвовали в выборах — живут и работают хуже, будучи непредставленными. В авторитарных режимах бывает рост — например, восстановительный после гражданской войны, как в СССР или, с долгим запозданием, в Китае, но этот рост всегда меньше и хуже, чем в период политической конкуренции. В той же Англии, где смысл оппозиции поняли двести лет назад, индустриализация дала гораздо больше и с гораздо меньшими потерями, чем индустриализация в СССР.