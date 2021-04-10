Мнение
10.04.2021, 14:22

То, что Навальный находится в тюрьме, это вредно для страны, с какой стороны ни смотри

 (28)
Константин Сонин
Алексей Навальный
Алексей Навальный
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Профессор Чикагского университета Константин Сонин привел прагматичный аргумент, почему не стоило отправлять Алексея Навального за решетку.

Множество замечательных людей записывают в эти дни ролики в поддержку Алексей Навальный. Как минимум необходимо, чтобы он получил минимальную медицинскую помощь и его здоровье не находилось под угрозой. Но это не отменяет существа дела — то, что лидер оппозиции находится в тюрьме, это позорно и неправильно. Это вредно для страны, с какой стороны на это ни смотри.

То, что стране лучше, когда в ней есть политическая оппозиция — те люди, которые стараются мирными методами отобрать власть у текущего руководства — было понятно уже в конце 18-го века. Если оппозиционеры находятся в тюрьме или за границей — это означает, что в стране есть множество людей, которые не представлены во власти. Это — плодородная почва для революций, переворотов, потрясений, без которых лучше всего было бы обойтись. Политические потрясения — это вред и несчастье для страны. Сажать оппозицию — это просто закладывать бомбы под стабильность и порядок.

Но не надо думать, что подрываемая стабильность — это единственное негативное последствие того, что лидеры оппозиции находятся в тюрьме или в изгнании. Те миллионы недовольных, которых они представляли бы — если бы не сидели в тюрьме, а участвовали в выборах — живут и работают хуже, будучи непредставленными. В авторитарных режимах бывает рост — например, восстановительный после гражданской войны, как в СССР или, с долгим запозданием, в Китае, но этот рост всегда меньше и хуже, чем в период политической конкуренции. В той же Англии, где смысл оппозиции поняли двести лет назад, индустриализация дала гораздо больше и с гораздо меньшими потерями, чем индустриализация в СССР.

Это правильно, что за освобождение Алексея приводят гуманитарные аргументы. Это позор и варварство, что невиновный человек находится в тюрьме по вымышленному обвинению. Но среди аргументов за его освобождение есть и чисто прагматические. То, что перед этим на него было покушение, которое не расследуется, подрывает и веру в закон, и уважение к власти. То, что лидер оппозиции находится в тюрьме, подрывает стабильность и практически гарантирует экономическую стагнацию. Не нужно любить Алексея, чтобы его немедленно освободить. Достаточно лишь понимать, как это важно для России.

Редакция может не разделять мнение автора.

Оставить комментарий Читать комментарии (28)