Шелковый король: балтийский миллионер, которому удалось сбежать от диктатора и коммунистов



Робертс Хиршс родился 10 мая 1895 года в селе Лубеяс Мадонского уезда, в семье ремесленника. Три года он учился в Веявской сельской школе — это образование осталось его единственным официальным. Все остальные знания он получил, посещая технические курсы и работая.

Первую работу Хиршс получил в кузнице, где он был подмастерьем кузнеца. Позже на работу учеником его принял арендатор Юмурдской мельницы Ашманис. "На Юмурдской мельнице производили также пряжу и другие товары, которые продавали главным образом на сельских рынках. Отправляясь на эти рынки, арендатор мельницы Ашманис часто брал меня с собой. Так я познакомился различными областями Латвии и, что самое главное, многому научился — как нужно держаться с покупателем, как демонстрировать и продавать свой товар", — писал в своей книге воспоминаний "Rīgas audums" Хиршс.