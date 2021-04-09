На следующей неделе в Нарве продолжится вакцинация людей старше 60 лет

На следующей неделе, с понедельника по четверг (с 12 по 15 апреля) людям в возрасте 60+ с сопутствующими заболеваниями и людям в возрасте 65+ можно будет прийти на вакцинацию в Нарвский центр вакцинации и получить прививку от коронавируса вакциной Moderna. Всего Нарвская больница получила 200 доз вакцины.