Один из богатейших людей Британии убит в собственном поместье. Что об этом известно

Его жена также получила ножевые ранения и находится в тяжелом состоянии.

Человек, задержанный по подозрению в убийстве по горячим следам, также находится в больнице, однако угрозы для его жизни нет.

В списке самых богатых людей Великобритании, составляемом газетой Sunday Times, Ричард Саттон в 2020 году занимал 435-е место. По данным газеты, состояние семьи сэра Ричарда оценивается в 301 млн фунтов (около 412 млн долларов).

Его семье принадлежит несколько отелей класса люкс и большое портфолио недвижимости и сельскохозяйственных угодий.

Как сообщает полиция, подозреваемый, родом из Джиллингема, и сэр Ричард знали друг друга. Предполагаемый убийца был арестован в результате полицейской операции в лондонсокм районе Хаммерсмит.

В частности, Саттон владел знаменитыми лондонскими гостиницами Sheraton Grand London Park Lane и Athenaeum Hotel в зажиточном районе Мейфейр.

В заявлении принадлежавшей ему компании Sir Richard Sutton Limited говорится, что сотрудники глубоко опечалены и потрясены его внезапной кончиной.

"Сэр Ричард был заботливым, щедрым и добрым семьянином, который искренне считал тех, кто работал на него, членами своей большой семьи", — говорится в заявлении компании.

Член парламента от Северного Дорсета и друг сэра Ричарда Саймон Хоар, которого полиция по долгу службы проинформировала о случившемся, назвал обстоятельства смерти глубоко шокирующими.

"Он был милейшим человеком, с прекрасным чувством юмора, проницательным и гениальным, — отметил Хоар. — Его смерть при столь ужасных обстоятельствах стала огромной потерей для его семьи".

Арест по горячим следам



Подозреваемый в преступлении был арестован по горячим следам на западе Лондона в 150 км от места совершения преступления в результате совместных действий полиции шести графств.