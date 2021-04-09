09.04.2021, 16:54
ФОТО и ВИДЕО | В Вильяндимаа из-за сильного ветра грузовик завалился на бок в кювет
Чуть раньше трех часов дня случилось ДТП на 84 километре шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в деревне Пуйату в Вильяндимаа. Грузовик с прицепом съехал в кювет и завалился на бок.
Согласно первоначальным данным, грузовик съехал в кювет из-за сильного бокового ветра. Водитель не пострадал, он был трезв и имел права соответствующей категории.
На место происшествия должен приехать буксир, чтобы вернуть грузовик в стоячее положение. В связи с этим движение на этом участке дороги может быть нарушено.