ФОТО и ВИДЕО | В Вильяндимаа из-за сильного ветра грузовик завалился на бок в кювет

Согласно первоначальным данным, грузовик съехал в кювет из-за сильного бокового ветра. Водитель не пострадал, он был трезв и имел права соответствующей категории.

На место происшествия должен приехать буксир, чтобы вернуть грузовик в стоячее положение. В связи с этим движение на этом участке дороги может быть нарушено.