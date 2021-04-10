Эстонский предприниматель: действия правительства в кризис не только не помогали бизнесу выживать, а зачастую мешали

В Эстонии не было такого жёсткого локдауна, как, например, в Германии или Англии, и бизнес всё-таки мог существовать. Из последних 12 месяцев в течение пяти бизнес существовал в более-менее нормальных условиях, и за счёт этого можно было зарабатывать.

”В какой-то момент были открыты рестораны, СПА тоже пытались как-то выжить, летом все ездили по Эстонии. Если бы мы год сидели взаперти, тогда последствия были бы намного страшнее”, — говорит Лувищук.

Если говорить о мерах, на которые пришлось пойти бизнесу, — сокращение зарплат, сокращение сотрудников, обращения в кассу по безработице за компенсацией по заработной плате, то, по словам Лувищука, разные сектора действовали по-разному.

”У меня есть знакомые, которые, наоборот, увеличили количество сотрудников, потому что их бизнес разросся в три раза: изменили направление работы, стали шить маски, очень хорошо на этом живут”.

Но есть и другие отрасли, в которых дела обстоят не так хорошо, и которым буквально приходилось выживать. Производственный сектор в Эстонии живёт более-менее хорошо. Сектор услуг, особенно малый и средний бизнес, скорее выживает.

Бизнес существует в цепочке. Нет отдельно работающих предприятий, все друг с другом связаны. Если где-то происходит падение, то теряют все.

”Если мы говорим о том, что помогло бизнесу выжить, — это честь и хвала нашим предпринимателям, которые затянули пояса, переструктурировали, где-то сократили сотрудников. Это помогло выжить, — отмечает Лувищук. — К сожалению, я не могу сказать, что действия нашего правительства хоть как-то помогали предприятиям выжить. Я бы даже сказал, что они зачастую мешали выживать.

Потому что сперва с большой помпой заявляется: мы вам дадим денег, и вы будете счастливы. Все ждут, все надеются. Проходит две-три недели, объявляются условия этой помощи, и ты понимаешь, что этой помощи малый и средний бизнес не дождётся никогда”.

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