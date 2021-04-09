Задержан служащий таможни, который за четыре года более 30 раз брал взятку

Как сообщает Ляэнеская прокуратура, служащий таможни за взятку помогал клиентам агента избежать таможенной проверки и связанных с этим временных затрат. Экономия времени, в свою очередь, давала перевозчикам значительное преимущество в конкуренции.

В ходе следствия выяснилось, что за четыре года "сотрудничества" обвиняемых было провернуто более 30 подобных сделок. Следствие также выявило более 7000 евро дохода, полученного преступным путем. Суд взыскал их с получателя взятки, сумму придется перевести в государственную казну.

Действия служащего таможни также были опасны, так как из-за взятки содержимое груза не проверялось. Как отмечает КаПо, такая деятельность позволяет провезти через таможню опасные вещи как из стран ЕС, так и из третьих стран. В данном случае товар поступал из России в Эстонию и отсюда дальше в различные страны ЕС.

9 апреля Пярнуский уездный суд подтвердил договор о наказании, заключенный между обвиняемыми и прокуратурой, согласно которому оба обвиняемых получили шоковое заключение и условный срок в несколько лет.

Получатель взятки получил 4 года, из которых ему нужно отсидеть только два месяца, а дававший взятку — 3 года, ему тоже придется отсидеть только два месяца. Остальной срок у обоих остается условным с испытательным, равным сроку наказания.

Оба мужчины были задержаны в феврале и взяты под стражу. Так как срок заключения под стражу учитывается в вынесенном суде приговоре, то большая часть тюремного срока у обвиняемых уже отсижена.