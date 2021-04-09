СМИ: после вакцинации ”Спутником V” в России умерло 4 человека(34)
Как отмечает EUobserver, EMA получило эти документы от российского анонимного источника, а не по обычным каналам общения между регулятором и российскими коллегами, следует из письма сотрудника агентства, передает "Дождь".
Согласно документам, трое из четырех умерших — женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет. В документах отмечается, что смерти были вызваны проблемами с сердцем, легкими и уровнем сахара в крови. По крайней мере в одном случае в качестве диагноза указано поствакцинальное осложнение.
Подлинность одного из документов Роспотребнадзора подтвердил EUobserver старший вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов .
”Я запросил информацию об этом деле и получил ответ. Этот случай — не фейк”, — сказал Логунов про смерть 51-летней женщины, которая внезапно умерла после получения второй дозы ”Спутника”. ”Дело было расследовано. Никакой связи с вакцинацией обнаружено не было”, — добавил вирусолог.
Euobserver ссылается на копии трех отчетов об умерших пациентах после прививки: женщинах в возрасте 51, 69 и 74 лет. Еще один человек в отчете не идентифицирован. Первая — женщина в Ленинградской области, которая получила первую прививку 26 января, а спустя несколько дней — 2 февраля — была госпитализирована, умерла, а ее тест на коронавирус оказался положительным. Пациентка жаловалась на тошноту, обезвоживание и слабость, при этом женщина болела сахарным диабетом, осложненным кетоацидозом.
Еще одна смерть также была зафиксирована в Ленинградской области и в диагнозе указано ”поствакцинальное осложнение”. ”04.03.2021 внезапно упала на улице — судороги, пена изо рта, посинение лица, потеря сознания, летальный исход”, — говорится в документе. Умершая получила первую дозу ”Спутника” 10 февраля, когда ей был сделан укол вторым компонентом, неизвестно.
Еще одна женщина умерла 3 марта, а прививку получила 1 марта. Среди диагнозов в документе перечисляются слабость, одышка, температура 37,5. Вскрытие показало у нее ишемическую болезнь сердца. Как следует из документа, из той же ампулы были привиты еще четыре человека, побочных явлений среди них выявлено не было.
EUobserver отмечает, что 10 случаев — это крайне мало по сравнению с миллионами людей, которые перенесли прививку без проблем. ”Но отсутствие прозрачности в России, а также беспокойство по поводу плохих стандартов сбора данных поставили вопрос, есть ли другие незарегистрированные случаи”, — пишет EUobserver.
Пресс-секретарь EMA в разговоре с изданием отметила, отчеты, на которые ссылается EUobserver , указывают на безопасность вакцины, что является ”фундаментальным аспектом, который необходимо оценивать в ходе текущего непрерывного обзора”.
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила 9 апреля, что ни одной смерти вследствие применения российских вакцин от коронавируса не зафиксировано. По ее словам, ”частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%”.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сказал РБК, что ему ничего неизвестно ни о четырех случаях смерти после вакцинации ”Спутник V”. ”Информация о том как идут пострегистрационные исследования поступает от Минздрава, Росздравнадзора, я не совсем понимаю, почему [о случаях нежелательных реакций или смерти] поступает информация к Поповой, по таким случаям предусмотрен другой порядок. Мне информация о смертях никакая не поступала”, — сказал Гинцбург.
12 марта российские госагентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на ”высокопоставленный источник” в Кремле сообщили, что США и союзники планируют информационную кампанию против российской вакцины ”Спутник V”. По словам анонимного собеседника изданий, цель атаки — ”подорвать доверие к российской науке при одновременном продвижении вакцины Pfizer”