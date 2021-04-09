СМИ: после вакцинации ”Спутником V” в России умерло 4 человека

Как отмечает EUobserver, EMA получило эти документы от российского анонимного источника, а не по обычным каналам общения между регулятором и российскими коллегами, следует из письма сотрудника агентства, передает "Дождь".

Согласно документам, трое из четырех умерших — женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет. В документах отмечается, что смерти были вызваны проблемами с сердцем, легкими и уровнем сахара в крови. По крайней мере в одном случае в качестве диагноза указано поствакцинальное осложнение.

Подлинность одного из документов Роспотребнадзора подтвердил EUobserver старший вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов .

”Я запросил информацию об этом деле и получил ответ. Этот случай — не фейк”, — сказал Логунов про смерть 51-летней женщины, которая внезапно умерла после получения второй дозы ”Спутника”. ”Дело было расследовано. Никакой связи с вакцинацией обнаружено не было”, — добавил вирусолог.

Euobserver ссылается на копии трех отчетов об умерших пациентах после прививки: женщинах в возрасте 51, 69 и 74 лет. Еще один человек в отчете не идентифицирован. Первая — женщина в Ленинградской области, которая получила первую прививку 26 января, а спустя несколько дней — 2 февраля — была госпитализирована, умерла, а ее тест на коронавирус оказался положительным. Пациентка жаловалась на тошноту, обезвоживание и слабость, при этом женщина болела сахарным диабетом, осложненным кетоацидозом.

Еще одна смерть также была зафиксирована в Ленинградской области и в диагнозе указано ”поствакцинальное осложнение”. ”04.03.2021 внезапно упала на улице — судороги, пена изо рта, посинение лица, потеря сознания, летальный исход”, — говорится в документе. Умершая получила первую дозу ”Спутника” 10 февраля, когда ей был сделан укол вторым компонентом, неизвестно.