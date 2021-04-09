ФОТО | 1006 смертей от коронавируса. На многих эстонских кладбищах сотни новых могил

Однако статистика смертности не показывает особого роста: в январе этого года скончался 1671 человек, а, например, в январе 2019 года - 1575 человек.

При этом во время прогулки по кладбищами, в особенности в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, в глаза бросается много свежих могил, на которых все еще лежат похоронные венки.

Кладбище Лийва серьезно расширяется в сторону Вильяндиского шоссе. Если в 2019 году с января по март там было сделано 228 новых захоронений, а в тот же период 2020 года - 215, то в этом году к концу марта там уже похоронили 290 человек. Кладбище не знает причины смерти тех, кого там хоронят, поэтому нельзя винить в смертях один только коронавирус.

Директор Таллиннского крематория Хейго Рохтла отметил, что весной число захоронений всегда немного возрастает. однако и крематорий не знает причин смерти своих клиентов, поэтому свалить все на один только коронавирус нельзя.

Фотограф Delfi посетил кладбище в Ида-Вирумаа: Рийгикюла и Нарва-Йыэсуу. Ему сразу бросилось в глаза, что на территории кладбищ много свежих могил. “Скачек был большой”, - подтвердила эту информацию RusDelfi смотрительница кладбища София Лаустам.

По ее словам, нет однозначного ответа, почему резко увеличилось количество смертей, но естественно коронавирус повлиял на смертность в ближайших городах. “Пандемия делает свое дело, зараженные ковидом умирают, это понятно. Также много и несчастных случаев”, - добавила она.