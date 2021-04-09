ФОТО | 1006 смертей от коронавируса. На многих эстонских кладбищах сотни новых могил(23)
Однако статистика смертности не показывает особого роста: в январе этого года скончался 1671 человек, а, например, в январе 2019 года - 1575 человек.
При этом во время прогулки по кладбищами, в особенности в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, в глаза бросается много свежих могил, на которых все еще лежат похоронные венки.
Кладбище Лийва серьезно расширяется в сторону Вильяндиского шоссе. Если в 2019 году с января по март там было сделано 228 новых захоронений, а в тот же период 2020 года - 215, то в этом году к концу марта там уже похоронили 290 человек. Кладбище не знает причины смерти тех, кого там хоронят, поэтому нельзя винить в смертях один только коронавирус.
Директор Таллиннского крематория Хейго Рохтла отметил, что весной число захоронений всегда немного возрастает. однако и крематорий не знает причин смерти своих клиентов, поэтому свалить все на один только коронавирус нельзя.
Фотограф Delfi посетил кладбище в Ида-Вирумаа: Рийгикюла и Нарва-Йыэсуу. Ему сразу бросилось в глаза, что на территории кладбищ много свежих могил. “Скачек был большой”, - подтвердила эту информацию RusDelfi смотрительница кладбища София Лаустам.
По ее словам, нет однозначного ответа, почему резко увеличилось количество смертей, но естественно коронавирус повлиял на смертность в ближайших городах. “Пандемия делает свое дело, зараженные ковидом умирают, это понятно. Также много и несчастных случаев”, - добавила она.
Рост смертности увеличился с декабря, именно тогда стало поступать больше трупов, чем в обычное время. “Мы будем увеличивать площадь для захоронений, - подчеркивает Лаустам. - Землю для этого уже выделили, нужно ее подготовить и тогда сможем использовать дополнительную территорию”. Конкретные цифр она не знает, “но размеры будут приличные”.
При этом ни одни похороны переносить не пришлось. Всех хоронили в заявленное время. “У нас нет такого, что хороним только 5 человек в день. Если поступило 10 заказов, то работаем согласно запросам, все успеваем, но работы стало больше. Ребятам было тяжело”.
Хоть работы и стало больше, землекопы пока справляются, считает София. “Людей хватает, плюс пришла весна, копать легче. Брать дополнительных людей на эту должность пока не собираемся. Набираем других работников, кто будет следить за благоустройством кладбища: убирать мусор, подстригать траву”, - рассказала она.
“Работаем дальше, ждем послаблений и конца пандемии, когда люди умирать начнут меньше”, - резюмировала смотрительница кладбища.