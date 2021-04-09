Исследование: вируса в крупных городах Эстонии по-прежнему очень много

”Как бы то ни было, вирус распространен во всей Эстонии, поэтому его по-прежнему много также в сточных водах, и на скорое улучшение ситуации надеяться не приходится”, — сказал руководитель исследования профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон.

Он отметил, что количество вируса в сточных водах столь велико, что, скорее всего, показатели продержатся на высоком уровне еще в течение какого-то времени.

”Содержание коронавируса в сточных водах начало быстро увеличиваться в середине ноября прошлого года. После этого произошло резкое увеличение количества заболевших. Если сравнить статистику заражаемости и результаты исследований сточных вод со статистикой и результатами того времени, то видно, что нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы вернемся хотя бы к тому уровню. Сейчас заболеваемость по всей Эстонии по-прежнему очень высока, поэтому следует продолжать сохранять осторожность”, — предостерег Тенсон.

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