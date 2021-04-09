В США у вакцинированных Johnson & Johnson появились побочные реакции

”На данный момент у нас нет причин полагать, что с самой вакциной что-то не так, — прокомментировала доктор Шона Галли, главный клинический директор Centura Health. — Мы временно приостановили использование только одной партии, так как нам необходимо провести расследование”.

Это новость появилась вслед за информацией о том, что на следующей неделе распределение вакцины Johnson & Johnson сократится на 85% в том числе из-за связанных с контролем качества проблем на производстве.

Тем временем на Среднем Западе начинается новая волна коронавируса. В среднем за последнюю неделю количество госпитализаций, связанных с COVID-19, по сравнению с предыдущей неделей среди взрослых в возрасте до 50 лет увеличилось на 11%. Но на Среднем Западе количество больных, помещённых в стационар, подскочило на 42%.

Больше всего пострадал штат Мичиган. В четверг врач из этого штата Джастин Димик оставил в Твиттере отчаянную просьбу: ”Нам нужна хоть какая-нибудь помощь!”

Новые штаммы тоже затрудняют восстановление страны. Из всех случаев коронавируса, зарегистрированных на прошлой неделе, на детей приходился примерно каждый пятый. Дети особенно восприимчивы к штамму, впервые обнаруженному в Великобритании. Именно его выявили во время недавней вспышки в детском центре Висконсина.

”До этого дети, начиная с восьмого класса и младше, редко заражались или серьезно болели этим вирусом и, что немаловажно, не передавали вирус в обществе. Сегодня это перевернулось с ног на голову”, — сказал доктор Майкл Остерхольм, директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний.

Болезнь поражает и студентов. Чикагский университет сообщил, что положительный результат показали тесты 50 студентов. Некоторые случаи заражения были связаны с вечеринками, организованными студенческими братствами.