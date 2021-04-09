Специалисты рекомендуют: для покупки авто необязательно брать лизинг

Также можно подать заявку на сумму, превышающую стоимость автомобиля, чтобы покрыть будущие дополнительные расходы, такие как техническое обслуживание или мелкий ремонт.

Он провел сравнение с автолизингом, когда автомобиль принадлежит лизинговой компании и подлежит обязательному страхованию каско, которое требует дополнительных расходов в размере до сотен евро ежемесячно. В случае автокредита владельцем транспортного средства сразу становится сам покупатель, что также дает возможность в случае необходимости продать автомобиль.

"Самым большим преимуществом автокредита является отсутствие первоначального взноса, который обычно составляет несколько тысяч евро. Кроме того, автомобиль сразу принадлежит покупателю и у него есть право выбора делать страхование каско или нет,”- пояснил Кастейн.

Кастейн отмечает, что не стоит опасаться покупки автомобиля с помощью банковского финансирования, поскольку покупка машины дороже на пару тысяч в итоге может оказаться более экономнее. "Автомобиль — это дорогой товар, для покупки которого не всегда может быть достаточно денег на счету, поэтому логично покупать машину при помощи услуги финансирования. Особенно, если финансирование помогает купить новый автомобиль, требующий меньших затрат на регулярное обслуживание или ремонт,” — сказал Кастейн. Например, с автокредитом можно купить автомобиль стоимостью до двадцати тысяч евро, без залога и первого взноса, даже новый автомобиль среднего класса с гарантией.

"Автомобиль стоимостью меньше 10 000 евро лучше выкупить сразу, поскольку его стоимость уже сильно упала. В случае более дешевой и подержанной машины необходимо также учитывать дополнительные затраты на обслуживание и ремонт. Однако в случае покупки нового или малоиспользованного автомобиля стоит тщательно продумать, какая финансовая услуга будет наиболее выгодной,” — говорит член правления и руководитель бизнес-подразделения автокредитования Inbank Маргус Кастейн. Он добавил, что в дополнение к традиционному автолизингу на рынке пользуется спросом автокредит и услуга комплексной аренды.

Все затраты известны с точностью до цента.

По словам исполнительного директора Mobire Group Андруса Валма, услуга комплексной аренды — самое быстро развивающееся решение использования транспортных средств на рынке Балтии, которое завоевывает все большую популярность как среди частных, так и среди бизнес-клиентов. "За последний год доля услуги комплексной аренды среди частных клиентов увеличилась вдвое, а это означает, что частные лица также все больше ценят комфорт и хотят иметь четкое представление о расходах, связанных с их транспортным средством в ближайшие несколько лет,” — сказал Валма.

Самым большим преимуществом услуги комплексной аренды является отсутствие первоначального взноса и четкое представление о расходах на автомобиль в течение желаемого периода аренды. "Например, если вы арендуете автомобиль на три года, вы до цента знаете общие затраты на ваш автомобиль, потому что ежемесячный платеж включает в себя аренду автомобиля, регулярное обслуживание, летние и зимние шины и их замену, страхование каско, а также замену автомобиля, если что-то произойдет. Платить надо только за топливо и автомойку,” — говорит Валма. Также при желании можете легко поменять автомобиль, с услугой комплексной аренды просто возвращаете машину и больше беспокоится не о чем.

По словам Валма, наибольшее беспокойство при покупке автомобиля вызывает то, что покупатель не осведомлен обо всех дополнительных расходах, связанных с его покупкой. "Платеж по лизингу — это платеж исключительно лизинговой компании, не включающий дополнительных расходов. Хотя изначально ежемесячный платеж на бумаге может быть на десятки евро дешевле, чтобы получить адекватное представление об общей стоимости, стоит сразу же добавить к предложенному платежу первоначальный взнос, страховые взносы, техническое обслуживание и мелкий ремонт. В случае лизинга всегда нужно быть готовым к дополнительным расходам,” — сказал Валдма.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.