Грядет перепись населения. Для вошедших в выборку участие обязательно!

Вы приступили к работе непосредственно перед началом тестового опроса переписи населения. Как прошла генеральная репетиции и какие основные уроки были извлечены?

Отдельным сюрпризом этого процесса стало то, что несмотря на близость момента переписи и горы проделанной работы, многие важные решения еще не были приняты. Например, оставался открытым вопрос, в каких именно числах состоится перепись. Хотя характеристики, по которым будет собираться информация о людях и жилых помещениях, утверждены, точной формулировкой вопросов по-прежнему еще занимаются. Мне лично все эти темы кажутся интересными, развивающими.

Это очень сложная в умственном отношении работа, которая определенно намного увлекательнее, чем может показаться на первый взгляд стороннему зрителю. Образно говоря, это похоже на представление, которое готовили почти десять лет, из которых зритель увидит лишь пару часов. Нынешняя перепись к тому же особенная — большая ее часть будет проведена посредством сбора данных из регистров. Это означает, что жителям Эстонии не придется тратить лишнее время. Из-за этого тоже может быть не совсем понятным, сколько невидимых глазу усилий на самом деле приложено к тому, чтобы перепись была проведена успешно.

До сих пор с вопросами демографии я сталкивалась лишь в студенческие годы на лекциях, но с точки зрения управления проектами перепись населения показалась мне крайне интересной задачей. Такие возможности не часто выпадают. При принятии нового вызова для меня было важно, чтобы работа имела общественную значимость и четкий практический результат. В случае переписи населения оба эти аспекта наличествуют. Я полагала, что задача будет поставлена интересная, захватывающая и не всегда простая. Пока что полученный опыт говорит, что я не ошибалась.

До того, как приступить к работе в Департаменте статистики, вы руководили проектом кризисной телефонной инфолинии Центра тревоги. Что заставило вас взяться за новый проект и оправдались ли связанные с ним ожидания?

Нынешняя перепись, говоря простым языком, делится на две части: одна часть основана на сборе данных в регистрах, вторая — на традиционном вкладе в сбор данных самих людей. Поговорим о регистрах — сбор данных в таком объеме проводится в Эстонии впервые. Что на самом деле это означает — проведение переписи на основе данных из регистров?

Мы обязательно будем готовы, в этом нет никаких сомнений. В идеале наша цель — подготовиться таким образом, чтобы остался запас времени для ревизии проделанной работы во избежание неожиданностей. Сейчас мы вносим последние дополнения и поправки в анкету, в мае будут протестированы все технологические приложения. Когда мы будем уверены, что технология работает, сможем вздохнуть спокойнее. Надежность работы онлайн-опросника играет важную роль, особенно с учетом возможности продолжения пандемии коронавируса. По-прежнему ведутся работы по развитию методологии и работа с регистрами, чтобы данные поступали своевременно, а набор данных отвечало потребностям. Похожей работы, на самом деле, еще много, но прилагая усилия сейчас мы обеспечим слаженность при проведении переписи.

Что касается времени, до начала переписи осталось менее 300 дней. Как далеко вы продвинулись в подготовке? Успеваете?

На мой взгляд, тестовый опрос прошел успешно, так как мы получили важную обратную связь, что и было целью. Мы протестировали, насколько понятны вопросы, удобны анкеты, а также — способы сбора ответов в условиях коронавируса от тех респондентов, кто по каким-то причинам не заполнил анкету в интернете. Произошел и инцидент, когда в какой-то момент наша платформа для онлайн-опросника перестала работать. Это тоже послужило уроком и заставило продумать все технологические аспекты, чтобы избежать повторение подобной проблемы во время переписи. Также, например, проявился определенный скептицизм и страх перед общением с переписчиками по телефону: люди подозревали, что под видом переписчика могли орудовать мошенники. Все это, безусловно, очень важная для нас информация, которая поможет предпринять шаги для того, чтобы перепись прошла гладко. Хорошая новость заключается в том, что у нас еще есть время на подготовку.

Большая часть данных поступит из различных баз. Если вспомнить последние переписи населения, то тогда нужно было заполнять подробную анкету в несколько страниц, теперь опросник умещается на одной странице. В Эстонии насчитывается около 30 различных баз данных, которые будут использованы в ходе переписи населения. В качестве источников информации по части характеристик мы используем несколько регистров. Если, к примеру, в различных регистрах содержится разная информация об образовании человека, то мы сравним эти данные и возьмем за основу те, что были внесены последними. Для получения информации о родном языке мы сравним данные инфосистемы образования Эстонии и регистра народонаселения, а также сопоставим их с данными переписи 2011 года и данными Департамента полиции и погранохраны .

Какие данные поступят из регистров, о чем в этот раз людей больше спрашивать не будут?

Один из принципов переписи населения — согласованный момент переписи, или критический момент, по состоянию на который данные собираются. Это обеспечит сопоставимость данных по состоянию на конкретный момент времени. Второй принцип — всеобщность и регулярность переписи. Благодаря этому мы сможем сравнивать данные во времени, анализировать и принимать на их основании решения. Мы получим основательный обзор того, как жизнь в Эстонии изменилась за последние десять лет.

Если эти данные уже имеются и их можно в любой момент получить в регистрах, зачем вообще проводить отдельно большую перепись?

Говоря образно, мы в Департаменте статистики нажмем на кнопку и все эти данные о человеке потекут напрямую из имеющихся регистров. Разумеется, не все так просто, но для людей это означает, что им самим и не придется делать ничего особенного. Тем не менее, до начала переписи каждый человек мог бы найти минутку и проверить, верны ли его данные, внесенные в регистр народонаселения.

Определенные характеристики, т. е. данные, как, например, образование, национальность, официальное семейное положение, уже имеются в государственных базах данных. Перепись на основе регистров как раз означает, что данные, которые уже куда-то внесены, запрашивать у людей в ходе переписи мы не должны. Мы не будем спрашивать, работает ли человек и где, поскольку эту информацию мы получим из регистра трудоустройства, регистра лиц, находящихся на учете в качестве безработных и ищущих работу, регистра оказания услуг рынка труда.

Зная уже заранее, что в этот раз перепись будет основана на данных из регистров, базы данных начали приводить в порядок еще до проведения переписи 2011 года. За это время было инвестировано около 16 миллионов евро — половина этой суммы была направлена на развитие регистров министерств и улучшение качества данных. Помимо этого, мы провели две пробных переписи, протестировав качество данных. О проблемных местах мы знали заранее и занимались ими активно. Ничего не было отдано на волю случая. Мы уверены, что данные, содержащиеся в государственных регистрах Эстонии, имеют высочайшее качество и дают истинное представление о наших людях и жилищном фонде.

Есть сомневающиеся в качестве данных регистров. Что бы вы им ответили и что предпринял Департамент статистики для того, чтобы обеспечить качество данных важных для вас регистров?

Качество означает, что данные корректны, отвечают действительности, а ученые, политики и т. п. смогут на их основании сделать верные выводы. Если приводить пример, то вспоминается недавний случай с приглашениями на вакцинацию от коронавируса через среду Eesti.ee. Электронные адреса многих людей, указанные там, устарели или не были перенаправлены. Это значит, что данные не были качественными, поскольку не отвечали действительности и ожидаемой пользы получить от них было невозможно.

Со всеми регистрами у нас достигнуты договоренности о том, какой именно набор данных мы желаем получить, когда и в каком формате они нам понадобятся и каковы наши требования к качеству. В установленное время все данные через безопасную среду X-tee поступят в нашу базу данных. В случае некоторых баз данных нам еще предстоит наладить автоматическую передачу данных через X-tee, но их осталась буквально пара, и мы как раз занимаемся тем, чтобы автоматическая передача данных заработала и с ними.

Перечень всех используемых регистров находится на сайте rahvaloendus.ee/ru. В качестве наиболее известных могу привести в пример регистр народонаселения и государственный строительный регистр, также мы получим данные, к примеру, из регистра причин смертей, регистра дорожного движения, регистра закрепления недвижимости, e-toimik и т.д.

Как известно, всех данных, необходимых для проведения переписи населения, в регистрах нет. Переходя теперь к традиционной части переписи — какие вопросы будут задаваться на этот раз?

Мы ждем, что люди проверят и обновят свои данные. Ко всем регистрам у людей, разумеется, доступа нет, но самое важное — проверить свои данные в регистре народонаселения. Посмотрите, какие ваши данные туда уже внесены и корректны ли они. В целом люди стали довольно осторожно делиться своими данными, но на самом деле большинство и не знает, какие именно данные о них имеются в том или ином регистре. Согласно результатам нашего последнего исследования общественного мнения, лишь 17 процентов людей в течение последнего года посещали электронный регистр народонаселения. Положительным знаком, все же, является то обстоятельство, что 87 процентов ответивших были готовы обновить там свои данные. Мы очень хотели бы, чтобы люди нашли время и проверили свои данные.

В контексте качества данных Департамент статистики возлагает надежды и на людей. Что именно вы хотите, чтобы люди сделали?

Большая часть инвестиций была направлена на развитие автоматизации передачи данных. Если говорить просто — на то, чтобы данные не нужно было обрабатывать в таблицах Excel, а информация двигалась автоматически, без ошибок и безопасно по правильным каналам X-tee. Сделано действительно много, например и сейчас ведутся работы по развитию строительного регистра, в результате чего в регистр добавлен большой объем достоверных данных о годе постройки зданий, их размерах, оснащении водоснабжением и центральным отоплением, о прочих подобных деталях. Также, перепись населения на основе регистров стала важной причиной для того, чтобы работодатели начали вносить в трудовой регистр должность и адрес рабочего места каждого сотрудника. Это в свою очередь позволяет более эффективно собирать данные о зарплатах и рабочей силе и составлять более точную статистику по зарплатам и рынку труда.

Долгое время оставался открытым вопрос, будут ли привлечены к участию в переписи все жители Эстонии или только определенная часть. Ответ на этот вопрос был дан в конце февраля. Поясните, пожалуйста, кто сможет принять участие в опросе?

Помимо этого, мы все таки живем в электронном государстве и у людей имеется вполне оправданное ожидание того, что данные, уже имеющиеся в регистрах, не будут запрашиваться снова. Многократное запрашивание также влияет на нашу репутацию и авторитет, что в свою очередь является основой для того, чтобы люди делились с нами информацией. Если мы не сможем объяснить, для чего будут использованы данные, какие проблемы они помогут решить и какую непосредственную пользу от предоставления данных получит сам человек, то доверия не возникнет.

У переписи населения есть своя цель и это не просто один большой опрос, в ходе которого мы просто задаем вопросы, потому что нам интересно знать. Мы считаем, что потребители получаемой информации, то есть политики, ученые и чиновники, должны обосновать каждый задаваемый вопрос: для чего нужны такие данные и какие решения останутся не принятыми, если таких данных не поступит. Мы — та сторона, что напрямую общается с людьми и люди требуют обоснований от нас. Поэтому наша задача — крайне основательно взвесить, что мы будем спрашивать, и затребовать обоснований от заинтересованных групп.

Но если уже проводится большая перепись, почему не задать сразу больше вопросов?

Мы следуем принципу одноразового запроса данных. Это означает, что если в регистре есть какие-либо данные, то о них мы людей спрашивать снова не будем. Будем спрашивать только о том, о чем информации в регистрах нет. Мы будем спрашивать о вещах, относящихся к сфере личностных оценок и убеждений, поскольку на государственном уровне пришли к выводу, что нам нужна подобная информация. Этих аспектов очень мало: мы будем спрашивать о владении языками и диалектами, о вероисповедании и ограничениях, связанных с состоянием здоровья. В настоящий момент мы проверяем, есть ли в регистрах достаточно качественных данных о перемещении людей. Если качество достаточное, то мы получим эту информацию из регистров, а если нет — зададим и вопрос об этом.

Причиной послужило то, что были оценены потенциальные преимущества обоих методов и такое решение было признано наиболее разумным. Всеобщее исследование значительно дороже, но при этом оно не гарантирует значительно лучших результатов пропорционально понесенным затратам. К тому же Эстония — это все-таки электронное государство и такой метод поспособствует приведению в порядок баз данных. Мы видим, что быстрый доступ к качественным данным и их анализ уже сегодня очень актуален, а в будущем такая потребность будет только расти, поэтому настала пора предпринимать шаги в этом направлении.

Что послужило причиной тому, что в ходе переписи не будут опрашивать всех жителей? Доволен ли Департамент статистики решением в пользу выборочного исследования?

Чем больше людей ответит, тем более качественные и точные данные мы соберем. Предложенная выборка обеспечит необходимое качество и точность, но каждый дополнительный ответ означает еще более успешный конечный результат.

Что это даст человеку, если в выборке его нет, но он добровольно заполнит анкету по интернету?

Комбинированный метод означает, что из регистров будут собраны данные обо всех жителях Эстонии. К этому добавится выборочное исследование, в рамках которого и будут заданы те самые 5-7 вопросов о владении языками, диалектами, вероисповедании и здоровье. На эти вопросы должна будет ответить небольшая часть людей, случайным методом выбранных по всей Эстонии. Всего в выборку попало приблизительно 60 000 человек. Все они по электронной почте получат приглашение на участие в переписи населения. Людей, проживающих по адресам выборки, мы оповестим и посредством традиционной почты. Вначале мы ждем заполнения анкет в интернете, а если ответов с попавшего в выборку адреса таким образом не поступит, с людьми свяжется наш переписчик, в зависимости от возможностей — по телефону или лично. Хочу подчеркнуть, что заполнить анкету в интернете смогут все жители Эстонии и мы обязательно призовем к этому всех. Все ответы будут учтены, они имеют важное значение.

Вопросы о проблемах со здоровьем и о религии относятся к вопросам о личных убеждениях и подобную информацию в регистрах не собирают, поэтому эти вопросы добавлены в анкету выборочного исследования. При помощи данных о здоровье государству и местным самоуправлениям проще планировать социальные услуги и услуги здравоохранения. Как вопросы о здоровье, так и вопросы о вероисповедании являются добровольными — на них не обязательно отвечать.

Вопросы о здоровье и вере внесены в анкету исходя из внутригосударственной надобности. При организации переписи Департамент статистики исходит из Закона о государственной статистике, который гласит, что в связи с внутригосударственными потребностями необходимо собирать дополнительные данные, в том числе о религиозных убеждениях, наличии хронических заболеваний или проблем со здоровьем, а также их влиянии на обычную деятельность.

Зачем нужно отвечать на вопросы о здоровье и вере?

Если лицо попало в выборку выборочного исследования переписи населения, то, согласно государственному закону о статистике, участие в опросе для него обязательно. Отказываясь, человек, на самом деле, нарушает закон. В законе сказано, что лицо обязано отвечать на все вопросы переписи и давать достоверные и полные ответы, но при этом уточняется, что у лица есть право отвечать на вопросы о личных убеждения в добровольном порядке. Это означает, что человек может не отвечать на вопрос о религии или состоянии здоровья.

Что будет, если попавший в выборку человек не желает отвечать?

Каждый ответивший в интернете внесет свой вклад в то, что данные, на базе которых принимающие решения лица формируют нашу повседневную жизнь, будут качественными и, благодаря этому, решения — целесообразными. Чем точнее наши данные, тем лучше информация, на основании которой принимаются решения. К примеру, возможно узнать, где живет больше людей, имеющих ограничения в связи с состоянием здоровья, каков их возраст — на основании этой информации можно планировать и формировать социальные услуги и услуги здравоохранения.

Чем можно мотивировать к участию тех, для кого опрос не является обязательным, кто не вошел в выборку и кого переписчики не посетят?

Покажет. Это признанный на международном уровне метод, отвечающий всем установленным нами требованиям к качеству.

В идеале, конечно, мы бы хотели получить все ответы по интернету, но это не реалистично. Совершенно понятно, что не у всех есть такая возможность. Доля заполнивших анкету по интернету в ходе прошлой переписи составила 67 процентов населения. На самом деле ответить нужно на считанные вопросы, на что потребуется не более десяти минут. Надеюсь, что у всех найдется это время. В общей сложности, по нашим оценкам, для проведения помощи нам понадобится около 130 переписчиков.

Сколько ответов вы надеетесь собрать по интернету и как многим из людей потребуется помощь переписчика?

Контактные данные большинства людей в регистре все же есть, но мы также планируем провести кампании по призыву дополнить свои данные в регистре народонаселения. Если же люди, проживающие по попавшему в выборку адресу, по различным причинам не смогут ответить на вопросы по интернету, переписчик пойдет, что называется, стучать к ним в дверь. Несомненно, в ходе переписи выяснится, что по некоторым адресам никто и не проживает, но и это для нас — важная информация, поскольку речь идет о переписи населения и жилого фонда.

Как вы планируете довести информацию до людей из выборки? Мы знаем, что в регистре народонаселения есть пробелы в контактных данных людей, насколько велика эта проблема?

Я соглашусь, что формирование политики — это сложный процесс, когда зачастую сложно увидеть ясную связь между использованием конкретных данных и принятием решений. В то же время я бы назвала заполнение анкеты не тратой времени, а инвестицией. Мы все хотим, чтобы решения, влияющие на нашу повседневную жизнь, принимались на основании знаний, то есть фундаментом для решений были бы качественные и точные данные. Здесь важным является как раз вклад каждого человека — чем больше людей ответит достоверно и полно, тем качественнее будут собранные данные, на основании которых можно принимать решения, отвечающие настоящим потребностям. Мы запрашиваем у политиков и ученых обоснования необходимости данных, чтобы убедиться в том, что мы не нагружаем людей без причины.

Что получит человек, потративший свое время на ответы, взамен?

Рассматриваете ли вы возможность во время переписи посещать дома, или планируете установить все необходимые контакты по телефону?

Скорее, предпочтительнее — общение по телефону, особенно в нынешней ситуации. Кроме того, во время тестового опроса ни один переписчик фактически не заходил в чьи-либо дома. На текущем этапе подготовки мы также рассматриваем разные варианты и продумываем все сценарии.

Момент переписи определен 31.12.2021, но когда именно перепись будет проводиться? Когда можно будет ответить по интернету, когда — по телефону или лично дома?

Данные из регистров будут поступать к нам в течение нескольких месяцев в начале 2021 года, но все данные будут поступать по состоянию на момент переписи. Опрос, когда все смогут отвечать по интернету, пройдет с 28 декабря этого года по 15 января следующего. После этого мы потратим несколько дней на то, чтобы выяснить, кто из попавших в выборку респондентов не заполнил анкету. Тогда, с 22 января по 20 февраля, за работу примутся переписчики, чтобы установить контакт и с этими людьми.

Что такое момент переписи? В новогоднюю ночь в 12 часов ко мне постучится переписчик?

Разумеется нет! Момент переписи — это момент, по состоянию на который мы и собираем данные. Если человек заполняет анкету 10 января, то ответы должны соответствовать тому, как дела обстояли на момент 31 декабря в 00:00 часов. Если, к примеру, 5 января у отвечающего родился ребенок, то в учет переписи это не идет, поскольку 31 декабря ребенок еще не был рожден. Данные собираются по состоянию на один конкретный момент с тем, чтобы они были сопоставимы, в том числе и в международном контексте.

Сколько потребуется переписчиков? Когда вы начнете нанимать их на работу?

Мы подсчитали, что нам понадобится около 130 переписчиков. К ним добавятся еще 40 из числа сотрудников Департамента статистики. Таким образом в общей сложности к работе переписчика приступит 170 человек. Наем начнется осенью.

Когда результаты переписи будут собраны и обнародованы?

Точные временные рамки еще обсуждаются, но результаты будут обнародоваться постепенно. Всю информацию мы соберем и опубликуем в течение последующего, то есть 2022 года.

Как будут использованы данные переписи? Что на базе этих данных изменится в Эстонии в следующей декаде?

То, как будут использованы данные, зависит главным образом от ученых, политиков и других заинтересованных сторон, которые принимают решения на их основе и формируют повседневную жизнь всех нас.

Понятно, что чем лучше наши базы данных и чем точнее информация, тем более взвешенные решения могут быть приняты. Это показало и нынешнее время эпидемии коронавируса, когда качество данных оказалось очень-очень важным фактором. И при раздаче масок, и при приглашениях на вакцинацию, а также при поездках на наши острова или за границу.

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