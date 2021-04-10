ПОДКАСТ | Когда поедем в Питер? Есть ли риск заразиться COVID в автобусе? Нужно ли вакцинировать водителей? Поговорили с LuxExpress

"Первый удар был в прошлом году — мы сократили 70% своих рейсов. Все равно нашим приоритетом оставалось обеспечивать движение на жизненноважных маршрутах. Когда ограничения спали, летом 2020 года, у нас был небольшой скачок. Мы восстановились до 60-70% от прошлых показателей, если говорить про Эстонию. Что касается международных линий, то там "выключено" все полностью. Мы не видим предпосылок, что мы вернемся до 100% в этом или даже следующем году. Период восстановления будет длинным", — считает технический директор LuxExpress Андрей Сцимборский.

Еще мы поговорили про популярный маршрут Таллинн - Петербург, ведь до сих пор жители Эстонии не могут свободно путешествовать в Россию. "Сейчас нет никаких рейсов до Санкт-Петербурга. Раньше было 11 отправлений в день. Огромное количество рейсов из Таллинна в Питер, многие люди пользовались этой возможностью, особенно, когда сделали бесплатные э-визы".

"Сейчас прямые рейсы до Питера невозможны. Недавно знакомые (у них российские паспорта) ездили так - один автобус доезжает до границы, люди выходят, пересекают погранпункт, пешком переходят мост, проходят контроль, потом садятся на другой автобус и едут дальше", — добавил главред RusDelfi Андрей Шумаков.

Слушайте подкаст про внутренний туризм, Rail Baltic, коронавирус и путешествия. Также Сцимборский ответил, как часто в автобусах обновляются фильмы, когда будет рейс до Хийумаа и откроются зарубежные маршруты.

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