Более 50 000 генных доноров уже приняли участие в генетическом исследовании психического здоровья и благополучия
Онлайн-анкету уже заполнили более 50 000 генных доноров, чей вклад поможет лучше понять причины возникновения проблем с психическим здоровьем и разработать решения для персонализированной медицины, позволяющей в будущем предложить подходящий для каждого конкретного человека индивидуальный план профилактики или лечения.
”В марте мы разослали по электронной почте приглашения на участие в исследовании всем генным донорам, чьи действительные адреса электронной почты у нас есть. В общей сложности почти 20% взрослого населения, то есть более 200 000 человек, являются генными донорами. Мы благодарим всех, кто уже нашел время для заполнения анкеты и внес свой вклад в получение новых знаний о взаимосвязи между генами, окружающей средой и психическим здоровьем. Это поможет в будущем улучшить качество жизни людей, страдающих от проблем психического здоровья, и их близких”, — сказала адъюнкт-профессор нейропсихиатрической генетики генного фонда Келли Лехто, являющаяся одним из организаторов исследования. Она отметила, что пандемия коронавирусной инфекции привлекла большое внимание к психическому здоровью, и активное участие в исследовании демонстрирует важность этого вопроса для многих жителей Эстонии. Вполне вероятно, что обычно спокойные люди также испытали за последний год, например, беспокойство, трудности с засыпанием или концентрацией внимания. ”Необходимость реагировать на быстро меняющуюся ситуацию — вызов для всех. Люди больше озабочены вопросами психического здоровья, чем раньше”, — сказала Лехто.
Всех генных доноров приглашают принять участие в исследовании. На следующей неделе генный фонд разошлет соответствующие напоминания тем генным донорам, которые еще не приняли участия в исследовании. ”Важен вклад каждого генного донора. Чем больше количество респондентов и чем они разнообразнее, тем точнее мы сможем определить неизвестные до сих пор связи между проблемами психического здоровья и генами, а также понять, почему в психическом здоровье людей существует так много различий”, — сказала соруководитель исследования профессор Лили Милани. Она признала, что каждый второй человек в течение жизни испытывает проблемы с психическим здоровьем. ”Заполнение анкеты поможет нам лучше предупреждать, диагностировать и лечить проблемы психического здоровья в будущем, а также подходить к их лечению более индивидуально”, — сказала Милани. Своим участием каждый генный донор может внести свой вклад в исследование, которое является уникальным во всем мире, поскольку в нем задаются вопросы о различных аспектах психического здоровья и благополучия, а также о влиянии лекарств.
Исследование получило положительные отзывы от респондентов. ”Хотя мы не предоставляем персональную обратную связь, респонденты неоднократно говорили, что заполнение анкеты дает хорошую возможность обратить внимание на различные аспекты своего психического здоровья и элементы, способствующие его поддержанию, особенно в текущей ситуации пандемии”, — сказала Лехто. Она добавила, что добрые дела также вызывают положительные эмоции, что является одним из столпов психического здоровья, а заполнение анкеты — хороший способ ощутить радость от вклада в науку и здоровье жителей Эстонии. ”Потратив всего двадцать минут, вы сможете помочь очень многим в будущем”, — отметила Лехто.
Часто контактная информация людей меняется, и поэтому приглашение на исследование может не дойти до них. Лехто подчеркнула, что генных доноров, которые не получили по электронной почте приглашение принять участие в исследовании, также просят заполнить анкету через веб-сайт исследования. ”Каждый ответ очень важен в контексте исследования, и он поможет нам сделать наиболее точные выводы — поэтому мы призываем всех генных доноров внести свой вклад!” — сказала Лехто. Для заполнения анкеты и получения более подробной информации об исследовании посетите сайт www.geenidoonor.ee/ru/vaimnetervis