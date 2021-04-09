Более 50 000 генных доноров уже приняли участие в генетическом исследовании психического здоровья и благополучия

Онлайн-анкету уже заполнили более 50 000 генных доноров, чей вклад поможет лучше понять причины возникновения проблем с психическим здоровьем и разработать решения для персонализированной медицины, позволяющей в будущем предложить подходящий для каждого конкретного человека индивидуальный план профилактики или лечения.

”В марте мы разослали по электронной почте приглашения на участие в исследовании всем генным донорам, чьи действительные адреса электронной почты у нас есть. В общей сложности почти 20% взрослого населения, то есть более 200 000 человек, являются генными донорами. Мы благодарим всех, кто уже нашел время для заполнения анкеты и внес свой вклад в получение новых знаний о взаимосвязи между генами, окружающей средой и психическим здоровьем. Это поможет в будущем улучшить качество жизни людей, страдающих от проблем психического здоровья, и их близких”, — сказала адъюнкт-профессор нейропсихиатрической генетики генного фонда Келли Лехто, являющаяся одним из организаторов исследования. Она отметила, что пандемия коронавирусной инфекции привлекла большое внимание к психическому здоровью, и активное участие в исследовании демонстрирует важность этого вопроса для многих жителей Эстонии. Вполне вероятно, что обычно спокойные люди также испытали за последний год, например, беспокойство, трудности с засыпанием или концентрацией внимания. ”Необходимость реагировать на быстро меняющуюся ситуацию — вызов для всех. Люди больше озабочены вопросами психического здоровья, чем раньше”, — сказала Лехто.