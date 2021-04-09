Olerex открыла заправку рядом с пограничным пунктом Икла

”Открыв в конце прошлого года заправку в Килинги-Нымме, а теперь и в Икла, мы заметно укрепили свое присутствие в этом приграничном регионе — ранее данная зона была нами не покрыта”, — сказала исполнительный директор Olerex Пирет Миллер.

”Станция в Икла предназначена для быстрой заправки легковых и грузовых машин, а для водителей-дальнобойщиков это возможность отдохнуть на эстонской территории до или после пересечения границы — мы построили в Икла отдельную просторную парковку, вмещающую 16 грузовиков”, — добавила Миллер.

”Надеемся, что приезжать заправляться в Икла будет повод и у латышей — летом прошлого года топливо на эстонских заправках стоило дешевле, чем в Латвии. Зимой ситуация, к сожалению, оказалась обратной, ну а будущее зависит от акцизной политики государства”, — отметила Миллер.

На заправке Olerex в Икла можно купить бензин B95 и B98, дизельное топливо и присадку AdBlue. Строительство станции в Икла началось в конце осени прошлого года. С улучшением погоды также планируется дополнительно заасфальтировать территорию заправки и расчертить парковочную зону.

В этом году Olerex построит в Эстонии семь новых станций. Помимо станций полного обслуживания, открытых в январе в Раквере напротив центра Põhjakeskus и в начале марта в Таллинне на Линну теэ, а также открытой в начале апреля автоматической заправки рядом с пограничным пунктом Икла, в этом году станции полного обслуживания Olerex также появятся в Ида-Вирумаа в Ийсаку, на таллиннской окружной дороге в Сауэ и в центре Отепя. Кроме того, ведется подготовка к строительству еще одной крупной станции полного обслуживания в окрестностях Таллинна. Общий размер инвестиций в новые станции в этом году достигает 10 миллионов евро.