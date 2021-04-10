"Реал" второй раз в сезоне выиграл испанское классико у "Барселоны"

Хозяева поля добились успеха уже на 13-й минуте. Быструю атаку "Реала" пяткой с угла вратарской завершил Карим Бензема. Через четверть часа Тони Кроос со штрафного удара увеличил преимущество мадридского клуба.

После перерыва "Барселона" сократила разрыв в счете до минимума, но в оставшиеся полчаса догнать соперника каталонцы так и не смогли. Поединок первого круга в Барселоне завершился также победой "Реала" - 3:1.

"Реал" догнал в турнирной таблице мадридский "Атлетико", который еще недавно опережал преследователей на 10 очков - оба клуба набрали по 66 очков. Следом расположилась "Барселона" (65).

"Атлетико" в очередном туре сыграет в гостях с "Бетисом". На этот матч столичный клуб выйдет на поле без трех дисквалифицированных игроков, в числе который будет и лучший снайпер команды уругваец Луис Суарес.