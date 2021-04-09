"Реал" против "Барселоны". Кто выиграет испанское классико?

Поединок первого круга в Барселоне завершился в октябре убедительной победой "Реала" со счетом 3:1.

Еще недавно в чемпионате Испании уверенно лидировал мадридский "Атлетико", опережавший "Реал" и "Барселону" на 10 очков. Однако это преимущщество за два месяца практически растаяло. "Атлетико" набрал 66 очков, вплотную идут "Барселона" (65) и "Реал" (63).

"Атлетико" в очередном туре сыграет в гостях с "Бетисом". На этот матч столичный клуб выйдет на поле без трех дисквалифицированных игроков, в числе который будет и лучший снайпер команды уругваец Луис Суарес.

Список лучших бомбардиров чемпионата Испании возглавляет Лионель Месси ("Барселона") - на его счету 23 мяча. Лидер нападения "Реала" Карим Бензема забил 19 мячей.