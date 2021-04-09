Футбол
09.04.2021, 14:00

"Реал" против "Барселоны". Кто выиграет испанское классико?

 
Lionel Messi
Lionel Messi
REUTERS
10 апреля пройдет центральный матч второго круга чемпионата Испании по футболу. "Реал" будет принимать на своем поле "Барселону".

Поединок первого круга в Барселоне завершился в октябре убедительной победой "Реала" со счетом 3:1.

Еще недавно в чемпионате Испании уверенно лидировал мадридский "Атлетико", опережавший "Реал" и "Барселону" на 10 очков. Однако это преимущщество за два месяца практически растаяло. "Атлетико" набрал 66 очков, вплотную идут "Барселона" (65) и "Реал" (63).

"Атлетико" в очередном туре сыграет в гостях с "Бетисом". На этот матч столичный клуб выйдет на поле без трех дисквалифицированных игроков, в числе который будет и лучший снайпер команды уругваец Луис Суарес.

Список лучших бомбардиров чемпионата Испании возглавляет Лионель Месси ("Барселона") - на его счету 23 мяча. Лидер нападения "Реала" Карим Бензема забил 19 мячей.

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