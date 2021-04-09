"Тотальный диктант" состоится уже завтра. Успейте зарегистрироваться!

В связи с ограничениями, вызванными эпидемической ситуацией в стране, диктант пройдет только в режиме онлайн, регистрация на площадки будет доступна до 23:59 сегодняшнего дня. Две главные площадки будут организованы на онлайн-платформе ZOOM. Для участия в диктанте и получения ссылки на трансляцию необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции totaldict.ru/tallinn/#/stages. Регистрация на площадки при русских школах города Таллинна продлится до конца рабочего дня.

В этом году участники диктанта смогут его не только написать, но и посмотреть. Рассказ известного российского писателя Дмитрия Глуховского, который он написал специально для ”Тотального диктанта”, стал основой для одноименного короткометражного фильма, и в эту субботу только участники акции всемирной грамотности смогут увидеть премьеру фильма ”Обещания”. В съемках приняли участие Павел Деревянко, Диана Пожарская (сериалы ”Кухня” и ”Отель Элеон”; фильм ”Отель Белград”), Анна Слю (”Ночной Дозор”, ”Дневной Дозор”) и Ирина Чериченко.