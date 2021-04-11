Людмила из Кохтла-Ярве после вакцинации: живу с чувством выполненного долга

Людмиле 70 лет, она живет в Кохтла-Ярве. Ей позвонил семейный врач и предложил вакцинироваться препаратом Pfizer/BioNtech. Она сразу согласилась. ”Я подумала — бери, пока дают”, — сказала она RusDelfi.

До укола ей сделали кардиограмму, попросили сдать анализы. ”Всех принимали по предварительной записи, очередей не было. Мне понравился прием и внимание медицинских работников. Меня ждала внимательная медсестра, все было удобно”.

Сам укол быстрый и безболезненный, отмечает Людмила. После ей дали брошюру с необходимой информацией и назначили дату второй прививки.

”Сегодня второй день после укола. Настроение отличное и самочувствие тоже. Живу с чувством выполненного долга перед обществом и семьей. Кстати, в семье я первопроходец”, — отмечает Людмила, что она первая вакцинированная в семье.

Теперь она ждет второй этап вакцинации, дата которого совпадает с ее днем рождения.

Как мы уже писали ранее, сегодня премьер-министр Кая Каллас обратилась к жителям Эстонии и рассказала, насколько важна вакцинация в борьбе с пандемией.

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