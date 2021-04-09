КАРТА | Смотрите, какими темпами идет вакцинация там, где вы живете!

Например, в Харьюмаа в общей сложности вакцинировано 16,96% совершеннолетних жителей. Самым примерным самоуправлением является волость Куусалу с 26,79%. А вот, например, в Маарду вакцинировано всего 9,15% жителей.

Смотрите карту! Для отображения данных по вакцинации в верхнем меню выберите ”"vaktsineerimine maakonnas" и далее интересующий вас уезд на карте.

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