Футзал Эстонии

Таллинский «Космос», вопреки прогнозам скептиков, дал бой «Виймси Смсраха», сумев затянуть серию до третьего матча. Отметим, что поражение в первом матче серии является для действующего чемпиона единственным в этом сезоне во всех национальных соревнованиях. Развеяв миф о непобедимости соперника, «Космос» выходил на решающую встречу, рассчитывая на выход в финал. Гости акцентировано построили игру от обороны, сыграв максимально концентрированно у своих ворот. Более того, в первые 10 минут игры «космонавты» создали несколько опасных моментов и однажды только штанга спасла ворота Марка Боскина. А «Смсраха» не форсировала события, предпочитая долгие розыгрыши мяча разящим атакам. Вполне возможно, что ход матча не претерпел бы особых изменений вплоть до перерыва, но игру «вскрыл» рикошет. После не самого опасного удара Эрвина Штюфа мяч предательски задел Юрия Амосова, дезориентировав Вадима Белякова, и залетел в сетку. Играть в первом тайме оставалось чуть больше трёх минут, но все же «космонавты» сумели восстановить статус-кво ещё до перерыва: Павел Рубель исполнил мастерский удар с дальней дистанции, вогнав мяч прямиком под перекладину. Казалось бы, столь эффектное взятие ворот в концовке тайма должно добавить «Космосу» психологического преимущества в начале второй половины, но на деле получилось совсем иначе. Всего через минуту после возобновления игры хозяева получили право на пенальти, который хладнокровно был реализован Эрвином Штюфом, и, вероятно, это стало ключевым эпизодом игры, поскольку, выйдя вперёд, футболисты из Виимси своего уже не упустили. Всего через 20 секунд Артур Быстров сделал счёт 3:1, а ещё через 40 секунд Артур Макаров фактически похоронил надежды болельщиков «Космоса» - 4:1. Отыграть такой гандикап за неполный тайм – задача выполнимая, но очень сложная, и совершить чудо таллинцам не удалось. Ближе к финальному свистку Евгений Меркурьев и Артур Быстров ещё по разу сумели огорчить Вадима Белякова, доведя счёт до 6:1. Гости сумели ответить лишь еще одним голом, который хоть немного сумел сгладить впечатление от неудачного второго тайма – Михаил Шрубковский «прошил» Марка Боскина, установив окончательный счёт 6:2.