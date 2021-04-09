ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | На следующей неделе Эстония получит вакцину Johnson & Johnson. Представители ведомств рассказывают о положении дел

В мероприятии участвуют гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно, председатель правления Больничной кассы Меэлис Паавел и руководитель по кризисной ситуации Департамента полиции и погранохраны Валло Коппель, а также глава кризисного штаба Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер.

У нас по-прежнему очень сложная ситуация в здравоохранении, сообщил Ланно. От всех нас зависит, начнет она улучшаться или ухудшаться. ”Если говорить в целом о Европе, то рост заболеваемости продолжается”, — добавил представитель ведомства.

Ланно отметил, что для того, чтобы вернуться к показателям от 1 февраля, у Эстонии ушло ровно девять недель. Сейчас вы наблюдаем уменьшение удельной доли положительных тестов в соотношении с общим количеством проведенных тестов. Знаков, которые указывают на свет тоннеля, достаточно много. Темпы вакцинации хорошие. Однако при этом мы должны продолжать придерживаться ограничений и мер предосторожности, например, не путешествовать в места, откуда мы можем привести вирус (и новый штамм) в страну.

Ланно сообщил, что на следующей неделе в Эстонии прибудет новая вакцина Johnson & Johnson (2400 доз).

Коппель в свою очередь сказал, что проблема частных вечеринок и собраний, к сожалению, продолжается. Он отметил, что полиция в связи с этим продолжит проведение контрольных рейдов. ”Мы все должны следовать ограничениям не для правительства, полиции или департамента здоровья, а для защиты своего здоровья и здоровья своих близких”.

Новость дополняется.

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Как стало известно ранее, за последние сутки в Эстонии проанализировали 5 519 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 677, или 12,3% от общего количества тестов. Скончались 16 человек, общее число умерших превысило 1000.

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