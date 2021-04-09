Кая Каллас сдала анализ на антитела. Ученый: рекомендую ей привиться

Для сравнения: положительным результат считается уже при показателе 50,0 ОЕ/мл.

Как сказал Delfi научный сотрудник кафедры функциональной геномики института геномики Тартуского университета Эрик Абнер, такой результат указывает на то, что человек переболел COVID-19 и его организм выстроил защиту против вируса. По словам Абнера, в таких случаях защита длится как минимум полгода, а то и дольше.

Поскольку точную продолжительность установить невозможно, по словам Абнера, в течение шести месяцев после болезни следует привиться одной дозой вакцины. ”Благодаря этому организм получит более долгосрочную и эффективную защиту”, — пояснил ученый.

”Хотя решение о вакцинации сугубо личное, я рекомендую премьер-министру Каллас рассмотреть возможность осенью вакцинироваться одной дозой вакцины”, — сказал Абнер и добавил, что для этого подойдет любая из использующихся сейчас в Эстонии вакцин.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.