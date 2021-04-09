Исследование: 89% работников желают в будущем частично работать удаленно

В результате проведенного сетью The Network, объединяющей Boston Consulting Group, CVKeskus.ee и всемирные порталы поиска работы, глобального исследования рынка труда выяснилось, что и после вызванного пандемией кризиса на рынке труда останется желание работать в более гибком режиме, чем прежде.

В исследовании большинство работников отметили, что предпочли бы гибридный формат работы — работать два-три дня в неделю из дома, остальные дни в офисе. Желание более гибкой организации труда выразили не только офисные служащие, работники сектора обслуживания клиентов и работники ручного труда также отметили, что хотели бы такой организации труда, которая позволяла бы им время от времени работать удаленно.

”Более половины (51%) людей, работающих в странах Балтии, желают и после вызванного пандемией кризиса два-три дня в неделю работать из дома, — сказал менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Немногим меньше пятой части (18%) респондентов предпочли бы полностью перейти на удаленную работу, и всего 14 % ответили, что вообще не хотели бы в будущем работать удаленно”.

”В результате исследования также выяснилось, что все большее значение для работников приобретает совпадение ценностных оценок работодателя с убеждениями работника. Более половины (52%) соискателей работы не рассматривают работодателей, которые не соответствуют их убеждениям в вопросах равноправия, устойчивой окружающей среды и ответственного предпринимательства”, — добавил Хенри Аувяэрт.

Что самое важное в работе?

Как и следовало ожидать, прошлый год оказал влияние также на факторы, которые люди считают важными для работы. Наряду с гибкой организацией труда высоко оценены чувство уверенности, которое дает работа, и возможность работать на финансового стабильного работодателя.

Однако самым важным факторов респонденты сочли хорошие отношения с коллегами и работодателем, а также равновесие между трудовой и частной жизнью. Кроме того, очень важными для работников являются конкурентоспособная зарплата и поощрение за выполненную работу. Высоко ценится также возможность развиваться и делать карьеру на предприятии, учиться новым навыкам и, разумеется, то, чтобы сама работа была интересной.