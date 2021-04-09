Коронавирус убил целую семью: сына, мать и отца. Они умерли в таллиннских больницах с разницей в два дня

”Все произошло очень спонтанно. 19 марта я узнала, что они попали в больницу, всех троих одновременно отправили в ковидное отделение”, — рассказывает RusDelfi родственница Анастасия. Слово ”одновременно” неоднократно будет звучать в этой истории.

В середине марта Эдуард, Лидия и Валерий заразились коронавирусом. Они жили вместе в одной квартире в Таллинне, были домоседами, ходили только в магазин и обратно. Где заразились — загадка.

Со временем им становилось все хуже. Они звонили врачам, рассказывали про свое состояние, но в больницу их не клали. ”Может, было недостаточно симптомов, чтобы отправить на больничное лечение. В итоге все одновременно оказались в больнице, через неделю после того, как заболели”, — продолжает родственница.

Сына и мать отправили в одну больницу, отца положили в другую. Скорее всего, из-за загруженности медицинских учреждений. При этом членам одной семьи становилось все хуже. Родственники не понимали, что им делать — ведь ситуация крайне необычная. В палату к больным не пускают, связаться по телефону тоже непросто — нужна помощь врача. Всем троим было тяжело разговаривать.

У Лидии, матери и жены, несколько лет назад обнаружили рак. Ей было хуже всех, ее подключили к ИВЛ. Глава семейства чувствовал себя лучше остальных.

Первая печальная новость пришла оттуда, откуда ее не ждали. Умер 50-летний Эдуард. Это произошло 23 марта. ”Когда умер Эдуард, все были в шоке, он был довольно молодой — 50 лет. Родителям старались не говорить об этом. Но они все равно узнали. На следующий день после смерти сына его мама Лидия впала в кому”, — вспоминает Анастасия.

Валерий, его отец, просил дождаться, когда он выйдет с больницы, чтобы самому похоронить сына. Но его состояние было слишком плохим.

”Мы решили подождать, так как отец очень просил. Очень. Думали, ему все-таки станет лучше. Но, к сожалению, через два дня — 25 марта — умерла его жена — Лидия”, — говорит родственница.

После этой новости у Валерия не осталось надежд, что все наладится.