Новым главой Нарвской больницы стал доктор Аго Кыргвеэ

Доктор Кыргвеэ — известный в Эстонии анестезиолог, реаниматолог и кардиолог, основатель нескольких медицинских учреждений, долгое время возглавлявший Тартускую скорую помощь. В настоящее время он является директором клиники анестезиологии и интенсивной терапии больницы Тартуского университета. С ноября 2020 года поддерживает работу отделения COVID Нарвской больницы. Д-р Кыргвеэ — автор многочисленных научных статей, преподаватель, кавалер 3-й степени Эстонского Красного Креста и почетный гражданин города Тарту.

В конкурсе на должность руководителя больницей приняли участие 9 человек, 7 из которых имели требуемое медицинское образование и были признаны соответствующими кандидатами для участия в конкурсе. 8 апреля Совет провел беседы с четырьмя очень сильными кандидатами. По словам Катри Райк, мэра Нарвы и председателя совета больниц, решающее значение имело четкое, конкретное и смелое видение д-ра Кыргвеэ в отношении развития Нарвской больницы, включая модернизацию условий для лечебной и рабочей среды.

По словам Катри Райк, все жители Нарвы поддерживают четкое заявление доктора Кыргвеэ, в котором говорится о том, что наши люди имеют право на получение медицинских услуг на уровне Тарту и Таллинна.

В описании своего видения развития больницы доктор Кыргвеэ подчеркнул необходимость создания и укрепления рабочей команды, вовлечения в общий рабочий процесс всего персонала больниц, а также необходимость государственной поддержки для укрепления регионального подхода в эстонской медицине. По словам председателя совета больницы, Кыргвеэ не приветствует минимальное медицинское обслуживание в Нарвской больнице, и именно такой подход необходим Нарве сегодня.

В настоящее время обязанности члена правления исполняет доктор Олев Силланд, долгое время руководивший Нарвской больницей. Согласно плану на сегодняшний момент, новый глава вступит в должность в мае.