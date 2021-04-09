"Об отказе от гражданства РФ не жалею: прошли те времена, когда я таскала из Ивангорода дешевые сигареты". Блогер RusDelfi — о получении эстонского паспорта

Процедура по выходу из гражданства РФ напоминала развод — затяжной, болезненный, в обязательном порядке требующий психотерапевта. Меня гоняли из одного места в другое, заставляли делать многочисленные переводы, заверять их у нотариуса, и, соответственно, за все это платить. Просили предоставить свидетельства о рождении всех членов моей семьи до пятого колена, фотографии моей физиономии в 35 экземплярах, принять Иисуса Христа как своего спасителя, а однажды чуть не отправили в родной Псков с формулировкой ”предоставьте адресный листок убытия”.

Экзамен на конституцию сложен настолько, что написать его не сможет разве что никто (это тест, книга с ответами у тебя на столе, плюс, есть три дня на подготовку с бесплатно выделенным учителем, который всё разжевывает). Экзамен на знание эстонского языка сдать под силу только тем, кто хоть немного соображает и готов потратить энное количество времени на его изучение. Про лояльность и тунеядство говорить, думаю, не надо. Ну как можно лояльно относиться к государству, на территории которого ты держишь свой зад в тепле и безопасности? Это же какая-то глупость! Однако я, будучи невероятно умной, одаренной и имеющей в запасе неограниченное количество времени, умудрилась сдать экзамены и, оставив гордость, поклялась платить налоги и не хаять Эстонию-мать в соцсетях. После этого мне был дан зеленый свет и от получения эстонского паспорта меня отделяла всего одна вещь — нужно было отказаться от гражданства Российской Федерации.

Для того, чтобы стать гражданином Эстонии, нужно выполнить ряд определённых требований. Среди русскоязычного населения страны в этом вопросе настроения царят смутные. По мнению многих, Эстония предоставить гражданство по факту обязана. Всем и за спасибо. Однако, упрямое государство на уступки идти не хочет и требует невозможного: проживать на территории в Эстонии в течение последних восьми лет (пять на постоянной основе), сдать экзамены на знание эстонского языка и конституции, быть лояльным и не быть тунеядцем. Все это, как вы понимаете, выполнить абсолютно нереально.

Сегодня ровно год с того момента, как я стала счастливой обладательницей эстонского гражданства. Ровно год назад я выпорхнула из Департамента полиции и погранохраны, крепко сжимая в руках новенький паспорт. Людям, родившимся в Эстонии , моей радости, пожалуй, никогда не понять, ведь они даже не подозревают, чего стоило получить эту маленькую книжицу. Но я, так и быть, расскажу.

В тот момент мне хотелось рвать волосы на голове (у всех работников консульства поочередно), потому что ехать за сраным клочком бумаги хер знает куда мне хорошей идеей не показалось. Помню, позвонила маме спросить, нет ли у нас дома этого чудо-листка, на что мама радостно сообщила, что все бумаги, связанные с Россией, она сожгла.

Я продолжала убеждаться в том, что меньше всего на свете хочу быть гражданкой этой страны. Каждый мой визит в консульство был лотереей, регистрироваться туда всегда нужно было за несколько лет, при этом учитывая 10 российских праздничных дней каждый месяц. Случайно же забежать туда с каким-то вопросом абсолютно нереально: либо проведешь три дня в очереди, либо не будет человека, готового ответить на твои вопросы, либо просто придёшь и поцелуешь дверь — потому что дела делами, а полуторачасовой обед при восьмичасовом рабочем дне по расписанию. Ну а на мои звонки с вопросами каждый раз загробным голосом закадровой озвучки передач на РЕН ТВ отвечал охранник, чьей любезности стоило бы поучиться даже королеве Виктории. Впрочем, у меня не осталось сомнений в том, что каждый работник консульства проходил специальные курсы хороших манер и тренинги по рабочей этике — особой такой этике, российской — ибо больше я такого беспардонного хамства не слышала нигде.

Суммируя все вышесказанное, повторюсь — получить наконец эстонский паспорт было для меня невероятным счастьем, да и плюсов у него хватает. Об отказе от паспорта РФ не жалею: прошли те времена, когда я таскала из Ивангорода дешевые сигареты, а отсутствие возможности романтично махнуть в Питер меня не тревожит, ибо кипятком я от него никогда не писала.

Весь процесс занял чуть больше 12 месяцев и потребовал немало денег, львиную долю которых сожрал немыслимый российский идиотизм. Даже спустя год я все еще не могу поверить, что меня со страной, чей президент питает слабость к аквадискотеке, больше ничего не связывает. И я просто безумно этому рада. А тем, кто является обладателем гражданства Эстонии испокон веков, могу сказать только одно: возрадуйтесь! Вы сэкономили кучу денег, кучу нервов и как минимум год своей жизни.

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