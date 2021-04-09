Выбраны получатели серебристых значков конкурса "Лучший продукт питания Эстонии"
По словам главы Ассоциации пищевой промышленности Сирье Потисепп, в этом году было очень много великолепных продуктов, претендовавших на получение серебристых значков, поэтому выбирать было непросто. В этом году оценочную комиссию удивили стремления производителей предлагать полезные продукты во всех категориях.
Например, одержавший победу в категории ”Лучший десерт” черносмородиновый сорбет с ванильным сливочным мороженым от Balbiino выделялся среди остальных тем, что в мороженое была добавлена приготовленная Be Beautiful особо питательная — насыщенная витаминами и минералами — смесь из ягод и семян. ”Это совершенно уникальный продукт, который не только имеет чудесный вкус, но и содержит крайне необходимый телу витамин C и клетчатку. Лакомство еще никогда не было таким полезным!” — сказала Потисепп. Также сладкоежкам может понравиться продукт, завоевавший звание ”Лучший молочный продукт”, — клубнично-ванильное лакомство из пахты от Farmi. Это первый в Эстонии приготовленный на пахте летний кислый молочный десерт с низким содержанием жира.
Звания ”Лучшее хлебобулочное изделие” удостоились хлебцы Kodukandi (в пер. ”Родной край” — прим.) от Eesti Pagar — качественный цельнозерновой хлеб, приготовленный без добавления сахара. ”Производитель пошел навстречу высокому спросу потребителей и создал рецепт, в котором вместо сахара используются волокна из корня цикория. Содержащиеся в цикории вещества позволяют делать вкус сладким и при этом содержат мало калорий и много клетчатки”, — прокомментировала она. Необычны также чипсы с перцем и соленой свиной шкуркой OSSI от Balsnack, которые были выбраны как лучший сухой снек: в отличие от других чипсов они содержат 70% белка, большую часть которого составляет важный строительный белок тела коллаген.
По словам главы Ассоциации пищевой промышленности, в этом году больше всего сюрпризов было в категории готовой продукции, где по сравнению с прошлыми годами произошел большой скачок в развитии. ”В связи с закрытием ресторанов и прочих заведений общественного питания жители Эстонии начали покупать больше магазинной готовой продукции, позволяющей быстро и вкусно накормить семью”, — сказала Потисепп.
Звание ”Лучший готовый продукт” завоевал манговый ласси по рецепту Йоэля Острата от Gustav Cafe — продукт, который одинаково хорошо годится в качестве завтрака или десерта либо просто для перекуса. ”Рецепт, созданный под началом шеф-повара Йоэля Острата, уже очень полюбился клиентам, поскольку этот готовый продукт позволяет любому желающему насладиться ресторанным блюдом у себя дома”, — прокомментировала Потисепп. Помимо готовой продукции жизнь домашних поваров упрощают кондитерские изделия быстрого приготовления. В качестве лучшего кондитерского изделия оценочная комиссия выбрала тесто для печенья с кусочками ириса и карамелью от Van Kook, благодаря которому домашние повара могут печь печенье за считанные минуты.
Самая острая конкуренция в этом году наблюдалась в категории мясных продуктов. Звание ”Лучший мясной продукт” завоевал фарш ”Домашний” от Maks ja Moorits, который привлек внимание оценочной комиссии своей упаковкой, изготовленной по новой технологии. ”Фарш ”Домашний” — это качественный и хороший продукт, из которого можно готовить бесчисленное множество различных блюд. Дополнительные пункты этот продукт получил за свою экологичную упаковку, в случае которой используется на 50% меньше пластикового материала, чем в случае обычных упаковок для фарша”, — сказала Потисепп.
Также по-прежнему ценится качественное сырье. Производитель Salvest в этом году завоевал два серебристых значка за свои продукты из экологичного сырья — в категориях ”Лучший соус” и ”Лучший фруктовый и овощной продукт”. ”Salvest уже несколько лет занимает первое место в обеих этих категориях. У Salvest всегда качественные и вкусные продукты”, — похвалила Потисепп. В случае филе радужной форели от Heimon Kala, завоевавшего звание ”Лучший рыбный продукт”, тоже используется особенное сырье — на 100% местная форель, выращенная на острове Сааремаа.
”Оценивание и присвоение серебристых значков показали, что прошлый год был очень успешным для сферы питания и на рынке появилось множество новых продуктов. Крупные производители продемонстрировали на конкурсе свой высокий уровень, представив интересные сочетания вкусов, качественное сырье и экологичную упаковку”, — резюмировала Потисепп результаты оценивания и присвоения серебристых значков.
На следующей неделе состоится оценивание местной мелкой продукции и присвоение золотистых значков конкурса ”Лучший продукт питания Эстонии”. В этом году в конкурсе ”Лучший продукт питания Эстонии” участвует в общей сложности 181 эстонский продукт питания и напиток.
За новостями конкурса можно следить здесь.
Победители — получатели серебристых значков:
”Лучший молочный продукт” — клубнично-ванильное лакомство из пахты от Farmi
”Лучший готовый продукт” — манговый ласси по рецепту Йоэля Острата от Gustav Cafe
”Лучшее хлебобулочное изделие” — хлебцы Kodukandi от Eesti Pagar
”Лучший соус” — кетчуп ”Экологичный” от Salvest
”Лучший десерт” — черносмородиновый сорбет с ванильным сливочным мороженым Be Beautiful от Balbiino
”Лучший сухой снек” — чипсы с перцем и соленой свиной шкуркой OSSI
”Лучший рыбный продукт” — фламбированное филе радужной форели холодного копчения от Heimon Kala
”Лучший мясной продукт” — фарш ”Домашний” от Maks ja Moorits
”Лучший фруктовый и овощной продукт” — экологичная бруснично-черничная ржаная каша Muuti от Salvest
”Лучшее кондитерское изделие” — тесто для печенья с ирисом и карамелью от Van Kook