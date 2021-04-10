Леэзи: зарплата учителя вместе с классным руководством должна составлять 2100 евро

"Сейчас в Эстонии минимальная зарплата составляет 584 евро в месяц. Я считаю, что за классное руководство в Эстонии нужно платить среднюю зарплату, — сказал Леэзи в интервью Eesti Päevaleht. — Сейчас классный руководитель получает 130-140 евро, максимум 150-160 евро. Растить граждан Эстонии — непростая и ответственная работа. Мы ведь хотим, чтобы она была выполнена хорошо? Нам ведь нужны добропорядочные лояльные Эстонии граждане? Эти деньги должны быть найдены! Если не будут, то и образование лучше не станет".

"Средняя зарплата сейчас составляет 1457 евро. Эта сумма должна быть обеспечена за минимальную нагрузку на полную ставку. Во времена моей молодости минимальная нагрузка при работе на полную ставку составляла 18 уроков в неделю. После восстановления независимости она поднялась до 20, потом до 21-22 уроков. Сейчас в зависимости от школы это 22-23 урока. Знаете, я всегда мог давать по четыре урока в день, при этом четвертый уже был не такой качественный, как предыдущие. Пятый урок уже очень плохой, а шестой и вовсе никакой", — сказал Леэзи.

По его мнению, минимальную нагрузку полной ставки нужно вернуть на уровень 18 уроков и платить за это среднюю зарплату. Если учитель согласен и на классное руководство, то надбавка за это должна составить 584 евро, таким образом общая сумма — 2100 евро. "Такой и должна быть зарплата учителя. Об этом я говорил каждому министру", — отметил Леэзи.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.