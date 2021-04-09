За сутки в Эстонии выявлено 677 случаев заражения коронавирусом, умерли 16 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 403 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 308 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 74, в Рапламаа — 32, в Вильяндимаа — 30, в Тартумаа — 29, в Пярнумаа — 26, в Ляэне-Вирумаа — 22 новых положительных теста. В Вырумаа прибавилось 15, в Ярвамаа — 10, на Сааремаа и в Йыгевамаа — по шесть, в Пылвамаа — четыре, в Ляэнемаа — три, на Хийумаа и в Валгамаа — по два новых случая заражения. У 13 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 866,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 16,4%.

За сутки в больницах открыли 64 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 608 пациентов.

В Эстонии вакцинированы против коронавируса 248 237 человек, две дозы получили 73 306 человек.

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