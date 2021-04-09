За сутки в Эстонии выявлено 677 случаев заражения коронавирусом, умерли 16 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 403 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 308 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 74, в Рапламаа — 32, в Вильяндимаа — 30, в Тартумаа — 29, в Пярнумаа — 26, в Ляэне-Вирумаа — 22 новых положительных теста. В Вырумаа прибавилось 15, в Ярвамаа — 10, на Сааремаа и в Йыгевамаа — по шесть, в Пылвамаа — четыре, в Ляэнемаа — три, на Хийумаа и в Валгамаа — по два новых случая заражения. У 13 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 866,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 16,4%.

По состоянию на утро 9 апреля в больницах находится 608 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 72 пациента, из которых на управляемом дыхании 52 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 64. Домой выписали 46 человека, 16 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались всего 6,6% от общего числа больных. Га прошлой неделе нуждались в госпитализации 539 человек. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, доля людей в возрасте 60 лет и старше составляет 75%.

За сутки умерло 16 зараженных коронавирусом — 56-летний мужчина, 64-летний мужчина, 65-летняя женщина, 68-летний мужчина, 72-летняя женщина, 74-летний мужчина, 76-летняя женщина, 77-летние мужчина и женщина, 78-летний мужчина, 80-летний мужчина, 81-летняя женщина, 82-летние мужчина и женщина, 89-летний мужчина и 92-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1006 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 6 124 истории болезни COVID-19 с 5 891 пациентом.