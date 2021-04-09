ФОТО | Полиция ограничивает число участников публичных собраний перед Тоомпеа. Одного человека увели

Сегодня после девяти часов дня на площадь начали приходить люди для участия в ставшей уже традиционной акции протеста. Одного человека, который агитировал людей к участию в митинге, увела полиция.

В течение всех дней полиция наблюдала за проведением публичных собраний на площади Лосси и обращала внимание людей на необходимость придерживаться требований к соблюдению дистанции. В начале недели дистанция соблюдалась, но в последние два дня в собраниях участвовало 200-250 человек и участники не соблюдали дистанцию.

"Согласно прогнозу рисков Департамента здоровья, в случае собрания более 10 человек существует повышенная опасность активного распространения вируса. Учитывая то, что тяжелая форма COVID-19 требует больничного лечения и может закончиться смертью, имеет место опасность для жизни людей. Для разрешения ситуации следует обеспечить соблюдение дистанции, которой защищаются люди, по незнанию ставящие в опасность свою жизнь и жизнь других людей. Сейчас кривая заражений пошла вниз и в результате соблюдения ограничений заболело намного меньше людей. Поэтому особенно важно, чтобы люди поняли — от каждого зависит, как быстро мы сможем остановить распространение вируса", — сказал генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

"До сих пор полиция разрешала публичные собрания при условии, что люди будут соблюдать дистанцию. Мы это подчеркивали и обращали на это внимание активных участников собраний. У собраний сейчас нет организаторов и видно, что не соблюдаются требования, установленные во избежание заражения вирусом. Поэтому полиция будет направлять людей, пришедших выразить мнение, в группы по десять человек, как предусматривают ограничения", — сказал руководитель кризисного штаба Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер.