09.04.2021, 09:25
ФОТО | Пьяный водитель устроил ночью на Лаагна теэ аварию(6)
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Сегодня ночью на Лаагна теэ в Таллинне автомобиль врезался в фонарь.
Авария произошла чуть позже часа ночи на Лаагна теэ в Таллинне, где автомобиль Citroen C4 врезался в фонарный столб.
В результате столкновения фонарь упал на проезжую часть, что привело к нарушению дорожного движения. К счастью, в инциденте никто не пострадал.
По предварительным данным, водитель автомобиля — 41-летний мужчина — находился в состоянии опьянения.
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