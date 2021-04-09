ФОТО | Пьяный водитель устроил ночью на Лаагна теэ аварию

Авария произошла чуть позже часа ночи на Лаагна теэ в Таллинне, где автомобиль Citroen C4 врезался в фонарный столб.

В результате столкновения фонарь упал на проезжую часть, что привело к нарушению дорожного движения. К счастью, в инциденте никто не пострадал.

По предварительным данным, водитель автомобиля — 41-летний мужчина — находился в состоянии опьянения.

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